यूपी: होली पर बिना हेलमेट और सीटबेल्ट नहीं चलेंगे वाहन, CM योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर कानून-व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था पटरी से न उतरे, इसके लिए खुदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की है. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम-एसपी के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे समय फील्ड में रहें. इसके साथ ही उन्होंने होली पर वाहन दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नियमित चेकिंग के साथ ही इस चीज की व्यवस्था की जाए कि त्यौहार पर बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के कोई भी वाहन नहीं चलाएगा.शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो. इसके साथ ही लंबी दूरी के यात्रियों के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसें भी चलाने के निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी के मुख्य निर्देश

त्यौहार के समय यातायात नियमों का सख़्ती से हो पालन

नियमित चेकिंग करने का निर्देश

ओवरस्पीड, बिना हेलमेट व बिना सीटबेल्ट लगाये चालकों पर हो कार्रवाई

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर हो कार्रवाई

होली के दौरान अतिरिक्त बसों का हो संचालन

लम्बी दूरी की बसों में दो ड्राइवर होंगे तैनात

अनफिट बसों का संचालन पुरी तरह प्रतिबंधित

परिवहन विभाग के अफसर फील्ड में होंगे मौजूद

लापरवाही पर हो सकती कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. आम लोगों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसर समन्वय बनाकर काम करेंगे. लगातार फील्ड में गश्त बढायें. वहीं कानून व्यवस्था पर भी अधिकारियों के पेंच कसे गए हैं. इसमें कुख्यात अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ ही इलाके के अपराधियों पर भी अंकुश लगाने के निर्देश हैं.

यहां बता दें कि अगले सप्ताह में होली के साथ ही रमजान का महीना भी चल रहा है, रंग खेलने के दौरान कई जगह झगड़ा या तनाव बढ़ जाता है. इसको देखते हुए भी अलर्ट रहने की अपील है. वहीं पुलिस अधिकारियों और कमर्चारियों की छुट्टियां पहले ही निरस्त हैं.