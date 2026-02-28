उत्तराखंड: भराड़ीसैंण में 9 से 13 मार्च तक विधानसभा सत्र, पहले दिन बजट पेश होने के आसार

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 9 से 13 मार्च तक होने वाले पांच दिवसीय विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. विधायी विभाग की ओर से सत्र का अनंतिम कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय को भेज दिया गया है, जिसे आगे सभी विधायकों को जारी कर दिया गया है.

अनंतिम कार्यक्रम के अनुसार सत्र की शुरुआत 9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. इसके बाद उसी दिन सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन पटल पर रख सकती है. साथ ही विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. सत्र के पहले ही दिन बजट पेश होने की संभावना को देखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है.

राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र

10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. इसी दिन विभिन्न अध्यादेशों को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा. 11 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण को पारित किया जाएगा और इसके बाद बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होगी.

12 मार्च को विभागवार आय-व्यय पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों पर विधायक अपने सुझाव और आपत्तियां रखेंगे. सत्र के अंतिम दिन 13 मार्च को विनियोग विधेयक पारित किए जाने की कार्यवाही निर्धारित है. हालांकि यह कार्यक्रम अभी अनंतिम है. अंतिम एजेंडा और कार्यसूची कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय की जाएगी. जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम में बदलाव भी संभव है.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट

विधानसभा सत्र को देखते हुए भराड़ीसैंण में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सतर्क है. आवास, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि सत्र का संचालन सुचारु रूप से हो सके. आगामी सत्र में बजट और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को लेकर व्यापक चर्चा होने की संभावना है. चुनावी साल में इस सदन में विपक्ष के तेवर देख खासा हंगामा होने के आसार हैं.