गोरखपुर में होली और रमजान के महीने में बड़े ब्रांड के सरसों तेल खाने वाले सावधान हो जाएं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी एक्सपायरी सरसों का तेल खाकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. क्योंकि मिलावटखोर भी आपकी सेहत से खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. फूड विभाग की टीम ने 24 लाख रुपए कीमत के तेल को सीज किया है. इसमें 14 लाख रुपए का राइस ब्रॉन रिफाइन ऑयल जिसे पैकिंग और छपाई से सरसों के तेल की तरह भ्रामक दर्शाया गया है, जिससे खरीदने वाले को भ्रम हो सकता है.

वहीं इसके साथ 10 लाख रुपए का एक्सपायरी सरसों तेल नष्ट करने के लिए जब्त कर लिया गया है. इसे एक साथ रखा गया था. होली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है.

GRL एडिबल प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में 24 लाख रुपए का तेल जब्त

फूड विभाग की तीन टीमों ने छापेमारी कर 14 लाख रुपए का तेल सीज किया है. ये गुणवत्ता में सही होगा, तो लेबल बदलकर व्यापारी बाजार में ला सकते हैं. इसकी गुणवत्ता खराब पाई गई, तो इसे भी नष्ट किया जाएगा. जबकि 10 लाख रुपए का सरसों का एक्सपायरी तेल भी उसी के साथ रखा गया था. उसे नष्ट करने के लिए जब्त कर लिया गया है.

गोरखपुर के सहजनवा में फूड विभाग की टीम ने छापा मारकर GRL एडिबल प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में 24 लाख रुपए का तेल जब्त किया. इसमें 14 लाख रुपए का राइस ब्रान रिफाइन तेल है. जबकि 10 लाख रुपए कीमत का सरसों का तेल भी था, जिसे जब्त कर लिया गया है. जल्द ही एक्सपायर तेल नष्ट करा दिया जाएगा, जिससे इसका दोबारा इसे बाजार में सप्लाई न कराया जा सके. टीम ने लगभग 1012 तीन और 776 टिन में रखा गया 38 से 40 क्विंटल तेल बरामद कर सीज और जब्त किया है.

खाद्य सुरक्षा की टीम ने रिफाइंड और सरसों के तेल का नमूना लिया

राइस ब्रान तेल राधा रानी ब्रांड का है. जबकि एक्सपायर सरसों का तेल घानी ब्रांड का है. फ्रेश तेल और एक्सपायर तेल को अलग-अलग रखना होता है, लेकिन इस गोदाम में दोनों तेल एक साथ रखे थे. जब इसका कारण पूछा गया तो व्यापारी ने बताया कि एक्सपायर माल बाजार से वापस लाया गया है. खाद्य सुरक्षा की टीम ने राधा रानी ब्रांड के रिफाइंड राइस ब्रान और घानी ब्रांड के सरसों के तेल का नमूना लिया है.

एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लगातार चलाया जा रहा अभियान

सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर हो रही जांच के क्रम में शुक्रवार को विभाग की टीम सहजनवां पहुंची. यहां GRL एडिबल प्राइवेट लिमिटेड की जांच में एक्सपायर और फ्रेश तेल एक साथ रखा मिला. पूछने पर कर्मचारियों ने बताया कि एक्सपायर तेल बाजार से वापस आया है. नियमानुसार यह तेल अगल रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था.

टीम जल्द ही पूरा तेल नष्ट कराएगी, जिससे इसे दोबारा बाजार में न उतारा जा सके. उन्होंने बताया कि मिलावटी, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. सहजनवां में जांच के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिससे अभियान पूरी रात जारी रहा. अन्य जिलों से आने वाले संदिग्ध वाहनों की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी की गई है.