हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, 18 से अधिक केस और 50 हजार का था इनाम

आगरा: गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, 18 से अधिक केस और 50 हजार का था इनाम

Agra News In Hindi: अधिकारियों के अनुसार पवन उर्फ कल्लू कमिश्नरेट आगरा के थाना ताजगंज में दर्ज रंगदारी के मुकदमे में वांछित चल रहा था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Feb 2026 10:19 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के थाना एकता क्षेत्र में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और आगरा पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान पवन उर्फ कल्लू पुत्र संतराम निवासी सिरौली, थाना लोनी गाजियाबाद के रूप में हुई है.

मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में कारतूस और असलहे बरामद किए गए हैं. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है. मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है.

कल्लू पर 50 हजार का इनाम था

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पवन उर्फ कल्लू कमिश्नरेट आगरा के थाना ताजगंज में दर्ज रंगदारी के मुकदमे में वांछित चल रहा था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह कुख्यात रणदीप भाटी, अमित कसाना गैंग का सक्रिय शूटर माना जाता था. उसके खिलाफ हत्या के 4, रंगदारी के 2 सहित कुल 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे. वर्ष 2021 में हत्या के एक अभियोग में उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

हिमांशु भाऊ गैंग का सक्रिय सदस्य था

बताया गया है कि जेल में रहने के दौरान पवन का संपर्क हरियाणा के कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग से हो गया था. वर्ष 2025 में जेल से छूटते ही उसने बड़े पैमाने पर रंगदारी मांगना शुरू कर दिया था और दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था. वर्ष 2016 में थाना बिसरख, गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में सिपाही से लूटी गई सरकारी पिस्टल भी उसके कब्जे से बरामद हुई है, जिसमें 2019 में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी थी. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से एक बड़े आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार हुआ है.

बदमाश ने 18-20 राउंड फायरिंग की

एसपी एसटीएफ नोएडा नवेंदु कुमार के अनुसार 50 हजार के इनामी बदमाश को आगरा में बड़ी वारदात की सूचना पर घेरा गया. चेकिंग के दौरान उसकी मोटरसाइकिल तारों में उलझ गई, जिस पर उसने फायरिंग कर दी. एसपी एसटीएफ ने बताया है कि बदमाश की ओर से लगभग 18-20 राउंड फायरिंग की गई. जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि एक एसटीएफ सिपाही भी घायल हुआ. घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी पर हत्या व एक्सटॉर्शन समेत कई मुकदमे दर्ज थे. कब्जे से दो पिस्टल, जिनमें 2016 में सिपाही से लूटी सरकारी पिस्टल भी शामिल है, बरामद हुई है.

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Published at : 28 Feb 2026 10:19 AM (IST)
Agra News Police Encounter UP NEWS
आगरा: गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, 18 से अधिक केस और 50 हजार का था इनाम
आगरा: गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, 18 से अधिक केस और 50 हजार का था इनाम
