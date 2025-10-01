Video: कारीगर की काली करतूत! थूक लगाकर बनाई रोटियां, लोगों में गुस्सा, अलीगढ़ का वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से एक चौंकाने वाला और घिनौना मामला सामने आया है. जिसमें एक होटल का कारीगर रोटी बनाते समय उसमें थूक लगाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. यह घटना लोगों के लिए बेहद हैरान करने वाली है क्योंकि खाना बनाने का काम ईमानदारी और सफाई के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ठीक उल्टा हुआ.

वीडियो देखकर लोगों में फैला आक्रोश

वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोग होटल मालिक और उस कारीगर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यह हरकत न सिर्फ घिनौनी है बल्कि इससे लोगों की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है. खाने-पीने की चीजों में इस तरह की गंदी हरकतें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.

खबर फैलते ही अलीगढ़ पुलिस भी हरकत में आ गई. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने होटल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है. होटल मालिक से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों और कैसे हुआ. वहीं, कारीगर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

लोगों का कहना है कि इस घटना से होटल और ढाबों में मिलने वाले खाने की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. कई लोग अब बाहर का खाना खाने से हिचकिचा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. कुछ लोग इस पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.