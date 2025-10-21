Video: पैदल चल रहा था शख्स, पीछे रेलिंग तोड़ दो बार पलटी कार, बस्ती में हादसे का वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयानक सड़क हादसे का दृश्य सुबह करीब 6 बजे देखने को मिला. यह घटना विक्रमजोत कस्बे के पास, अयोध्या बस्ती लेन पर हुई. बताया गया है कि वहां से एक तेज रफ्तार कार गुजर रही थी. अचानक कार चालक पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई. टकराने के बाद कार पलटी खा गई लेकिन कुछ ही समय में फिर सीधी हो गई.

घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती

कार में चालक सहित कुल चार लोग सवार थे. हादसे के कारण उनमें से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने तुरंत उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी मदद की और घायल व्यक्तियों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि घायल हुए लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

इस हादसे के वक्त सड़क पर एक आदमी भी जा रहा था. उसने जैसे ही कार को रेलिंग से टकराते हुए देखा, वह तुरंत डर गया और सड़क के किनारे दूर भाग गया. इसके अलावा अन्य कुछ लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा

स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. उन्होंने घायल लोगों को अस्पताल भेजवाया और सड़क पर यातायात नियंत्रित किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार चालक ने अचानक नियंत्रण क्यों खो दिया.