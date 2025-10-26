हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: स्कूटी-बाइक चलाते हैं तो आप न करें ऐसी गलती, कार के डैश कैम में कैद हुआ खतरनाक वीडियो

Video: स्कूटी-बाइक चलाते हैं तो आप न करें ऐसी गलती, कार के डैश कैम में कैद हुआ खतरनाक वीडियो

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक स्कूटी सवार बिना कार देखे दाईं ओर मुड़ा और ब्रेक लगाने से फिसल गया. हादसा एक कार के सामने हुआ, लेकिन कार ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाया और बड़ी दुर्घटना टल गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है. यहां एक स्कूटी पर दो लोग सवार हैं. स्कूटी सवार ने अचानक बिना देखे दाईं ओर मुड़ने की कोशिश की. उसने न तो पीछे का ध्यान रखा और न ही सामने से आने वाले वाहनों को देखा. साथ ही उसने कोई इंडिकेटर भी नहीं दिया. जैसे ही स्कूटी सवार ने मुड़ने के लिए ब्रेक लगाया, उसकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर फिसलकर गिर गया.

कार ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टला

वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से स्कूटी सवार का संतुलन खाया और वह नीचे गिर गया. यह हादसा ठीक उसी समय हुआ जब एक कार उसी रास्ते से आ रही थी. कार ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाया और अपनी सतर्कता दिखाई. यदि कार थोड़ी भी तेज रफ्तार में होती तो यह हादसा बहुत बड़ा और जानलेवा साबित हो सकता था.

सौभाग्य से, स्कूटी पर सवार दोनों लोगों को गंभीर चोटें नहीं आईं. उन्हें केवल हल्की-हल्की चोटें आई हैं. हालांकि स्कूटी को नुकसान हुआ है. घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंचे और दोनों को उठाने में मदद की.

लोगों ने स्कूटी सवार की लापरवाही पर जताई नाराजगी

यह पूरा हादसा कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया, और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग स्कूटी सवार की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर वाहन ड्राइवर थोड़ा सतर्क रहते और ट्रैफिक नियमों का पालन करते, तो यह हादसा टाला जा सकता था.

Published at : 26 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
Meerut UP NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget