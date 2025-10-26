Video: स्कूटी-बाइक चलाते हैं तो आप न करें ऐसी गलती, कार के डैश कैम में कैद हुआ खतरनाक वीडियो

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है. यहां एक स्कूटी पर दो लोग सवार हैं. स्कूटी सवार ने अचानक बिना देखे दाईं ओर मुड़ने की कोशिश की. उसने न तो पीछे का ध्यान रखा और न ही सामने से आने वाले वाहनों को देखा. साथ ही उसने कोई इंडिकेटर भी नहीं दिया. जैसे ही स्कूटी सवार ने मुड़ने के लिए ब्रेक लगाया, उसकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर फिसलकर गिर गया.

कार ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टला

वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से स्कूटी सवार का संतुलन खाया और वह नीचे गिर गया. यह हादसा ठीक उसी समय हुआ जब एक कार उसी रास्ते से आ रही थी. कार ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाया और अपनी सतर्कता दिखाई. यदि कार थोड़ी भी तेज रफ्तार में होती तो यह हादसा बहुत बड़ा और जानलेवा साबित हो सकता था.

UP Meerut: Most bikers can’t take a proper right—one scooter rider turned without looking, braked last second, and slipped right in front of a car! 🏍️🚗❌ pic.twitter.com/YPhiCq7apF — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 24, 2025

सौभाग्य से, स्कूटी पर सवार दोनों लोगों को गंभीर चोटें नहीं आईं. उन्हें केवल हल्की-हल्की चोटें आई हैं. हालांकि स्कूटी को नुकसान हुआ है. घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंचे और दोनों को उठाने में मदद की.

लोगों ने स्कूटी सवार की लापरवाही पर जताई नाराजगी

यह पूरा हादसा कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया, और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग स्कूटी सवार की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर वाहन ड्राइवर थोड़ा सतर्क रहते और ट्रैफिक नियमों का पालन करते, तो यह हादसा टाला जा सकता था.