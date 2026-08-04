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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिर चर्चा में तमन्ना मलिक, बुर्के में कांवड़ लाने की तैयारी पर SDM कोर्ट का बड़ा आदेश

फिर चर्चा में तमन्ना मलिक, बुर्के में कांवड़ लाने की तैयारी पर SDM कोर्ट का बड़ा आदेश

Sambhal News In Hindi: एसडीएम कोर्ट ने बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर सख्त रुख अपनाते हुए 20 हजार में मुचलके में उसे और उनके पति अमन त्यागी को छह महीने के लिए पाबंद कर दिया है.

Written By : राजू यादव, संभल |  Updated at : 04 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के संभल में चर्चित मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जिसमें एसडीएम कोर्ट ने बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर सख्त रुख अपनाते हुए 20 हजार में मुचलके में उसे और उनके पति अमन त्यागी को छह महीने के लिए पाबंद कर दिया है. पति को नोटिस जारी कर बुर्के में कांवड़ लाने की वजह बताने के आदेश भी दिया गया है.

कोर्ट नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तमन्ना मलिक के बुरका पहनकर कांवड़ लाने से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. दोनों को कोर्ट में पेश होकर अपनी मंशा को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है. स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था के तहत ये कदम उठाया है.

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अमन त्यागी से शादी होने पर लाई थी कांवड़ 

यहां बता दें कि तमन्ना मलिक इससे पहले महाशिवरात्रि पर बुर्के में ही हरिद्वार से 170 किलोमीटर कांवड़ लेकर आई थी. जिसे संभल के नैमिषारण्य मंदिर में जलाभिषेक किया था. उसने बताया था कि अमन त्यागी से शादी की मन्नत पूरी होने पर उसने कांवड़ उठाई है. इस बार फिर उसके बुर्के में कांवड़ लाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन प्रशासन को सूचना मिलते ही अलर्ट हो गया.

पिछली बार मिलीं थीं धमकियां 

तमन्ना मलिक को पिछली बार कांवड़ लाने पर सोसिला मीडिया पर धमकियां मिलीं थीं, जिस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी. लेकिन इस बार प्रशासन पहले से सतर्क है और उसे बुर्के में कांवड़ लाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. ताकि किसी विवाद से बचा जा सके.

कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उसके पति अमन त्यागी को 20 हजार के मुचलके पर छह महीने के लिए पाबंद किया है. इससे यह लोग शांति भंग करने वाली कोई गतिविधि या कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे. अगर ऐसा होगा तो मुचलका जब्त हो जाएगा. फिलहाल या मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Published at : 04 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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