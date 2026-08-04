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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में डेंगू समय से पहले डेंगू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर

देहरादून में डेंगू समय से पहले डेंगू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर

Dehradun News: देहरादून में समय से पहले डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है, जिले मई महीने से लेकर अब तक डेंगू के 45 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 04 Aug 2026 02:54 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में समय से पहले डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है, आम तौर पर डेंगू के मामले अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत तक रफ्तार पकड़ते हैं लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो मई महीने से लेकर अब तक डेंगू के 45 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि संक्रमण एक महीने पहले ही फैलने लगा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है.

दरअसल, बीते कुछ हफ्तों में देहरादून के भीतर रुक रुक कर बारिश हुई है जिस के कारण मौसम में नमी और उमस बनी हुई है. विशेषज्ञों की मानें तो बीच बीच में होने वाली बारिश, हल्की गर्मी और हवा में नमी एडिज़ मच्छर के पनपने के लिए सब से अनुकूल स्थिति मानी जाति है. ऐसे मौसम में मादा मच्छर सामान्य से कई तेज गति से अंडे देती है जिस के कारण संक्रमण फैलने की खतरा भी बढ़ जाता है.

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क्या हैं तैयारियाँ ?

बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर राज्य के 40 सरकारी और निजी अस्पतालों में 1662 बेड डेंगू के मर्जी के लिए तैयार रखें गए हैं, जिनमें देहरादून जिले में ही 835 बेड आरक्षित रखें गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य महकमें ने 16 क्षेत्रों को चिह्नित कर उन्हें डेंगू के लिहाज से हॉटस्पॉट घोषित किया है. इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग अपनी निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंच कर निरीक्षण कर रही है 

CMO की अपील

देहरादून के सीएमओ डॉ मनोज कुमार शर्मा ने लोगों से अपील की है कि अपने क्षेत्र के आस पास पानी जमा ना होने दें, साथ ही यदि किसी को बुखार, बदन दर्द, या असामान्य कमज़ोरी महसूस होती है, तो तुरंत अपना चेकअप करवाने की सलाह दी है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और वॉलंटियर्स की टीम लगातार घर घर जाकर डेंगू से निपटने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है. इसी तरह बारिश यदि होती रही तो यह खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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