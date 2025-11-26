उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी तेज कर दी है. विभाग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने से पहले मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने का विशेष अवसर दिया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर शुरू होते ही इन सभी प्रक्रियाओं पर रोक लग जाएगी और केवल आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. इन आवेदनों का निस्तारण एसआईआर पूरा होने के बाद ही होगा.

जिन लोगों के नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज हैं, उन्हें तत्काल एक स्थान से अपना नाम हटवाना आवश्यक है. चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि दो जगह नाम पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा सकता है. वहीं, जिन नागरिकों का अभी तक वोट नहीं बना है, वे इस अवसर का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं, ताकि वे एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें.

नए वोट के लिए फॉर्म 6 भरें

नया वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म-6 उपलब्ध है. इसमें आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आसानी से आवेदन किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज है, तो एक स्थान से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरना होगा. वहीं, नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म-8 दिया गया है. इन सभी फॉर्म के साथ आयोग ने विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं. आवेदन करते समय मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है.

SIR की घोषणा से पहले मतदाता प्रक्रिया पूरी करें

अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में पूरी प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल रही है. इसलिए मतदाताओं को सलाह दी गई है कि एसआईआर की घोषणा से पहले ही अपने वोट से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करा लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.