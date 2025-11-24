उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को स्वयं से संबंधित गणना प्रपत्र को सही से भरकर हस्ताक्षर करने के बाद 4 दिसंबर तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ को उपलब्ध कराना है. आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है या नहीं ये खोजना भी आसान है.

2003 की सूची में ऐसे खोजें अपना नाम

चुनाव आयोग ने बताया कि साल 2003 में एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची में अपना या अपने संबंधी का विवरण खोजने के लिए वेब पोर्टल voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं. इसके लिए Search Your Name in Last SIR पर क्लिक करें, Search by Elector Details टैब पर जाएं और ऐसा कर अपने या अपने संबंधी की डिटेल्स आसानी से खोज सकते हैं.

अगर साल 2002-2004 की अवधि में मतदाता भारत के किसी अन्य राज्य में रहा हो तो उस राज्य में उस अवधि में संपन्न हुए SIR के बाद तैयार मतदाता सूची भी उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध है एवं उसे वहां से देखा जा सकता है. गणना प्रपत्र को उपर्युक्त वेब पोर्टल पर ही ऑनलाइन भी भरने की सुविधा उपलब्ध है.

बीएलओ को फोन कर ले सकते हैं जानकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अपना एपिक नंबर दर्ज कर अपने BLO का नाम व फ़ोन नंबर पता कर सकते हैं. पोर्टल के माध्यम से Book a call with your BLO सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

इस सुविधा का लाभ उठाने पर आपके क्षेत्र के BLO को यह नोटिफिकेशन जाता है कि आप उससे बात करना चाहते हैं एवं आपका नाम व मोबाइल नंबर BLO App पर प्रदर्शित होता है. 48 घंटे के भीतर मतदाता को BLO द्वारा वापस कॉल की जाएगी. मतदाताओं की सुविधा के लिए टेलीफ़ोन की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है.

जनपद के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करने पर घंटी उस जनपद के जनपद सम्पर्क केंद्र पर जाती है. मतदाताओं द्वारा फोन करने पर ज़िला संपर्क केंद्र पर बैठे कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है एवं उनकी शिकायत दर्ज की जाती है.

तीन करोड़ गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का संग्रह एवं डिजिटाइजेशन का कार्य बीएलओ द्वारा किया जा चुका है. उन्होंने समस्त मतदाताओं से SIR प्रक्रिया में पूर्ण उत्साह के साथ भाग लेने एवं अपने BLO का सहयोग करने की अपील भी की.

नगरीय क्षेत्रों में प्राय BLO स्थानीय कर्मचारी नहीं होता है अतः नगरीय क्षेत्रों में BLO का काम ग्रामीण क्षेत्रों के मुक़ाबले कठिन होता है. ऐसी स्थिति में रेज़ीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को भी अपने क्षेत्र के BLO के साथ सहयोग करना चाहिए और SIR प्रक्रिया में पूर्ण सक्रियता के साथ भाग लेना चाहिए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनको यह सुनिश्चित कराना है कि उनके जनपद के समस्त गावों के समस्त मजरों में और नगरीय क्षेत्रों में समस्त मोहल्लों, कॉलोनियों और बस्तियों में रहने वाले प्रत्येक मतदाता को गणना पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए.

विभिन्न स्रोतों से जिला निर्वाचन अधिकारी यह फीडबैक लें कि उनके ज़िले का कोई भौगोलिक क्षेत्र BLO के भ्रमण से छूट न गया हो. उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपने ज़िले में SIR प्रक्रिया को कार्ययोजना बनाकर समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया.

