नोएडा में इस VIP नंबर प्लेट की कीमत सुन होश फाख्ता हो जाएंगे! लगी अब तक की सबसे बड़ी बोली

नोएडा में लग्जरी कारों और वीआईपी नंबरों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग अपनी गाड़ी को अलग पहचान देने के लिए भारी-भरकम रकम खर्च करने से भी नहीं रुकते. इसी शौक ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया.

गौतमबुद्धनगर आरटीओ की नई पंजीकरण सीरीज UP16FH की ऑनलाइन नीलामी में वीआईपी नंबर UP16FH-0001 पूरे 27 लाख 50 हजार रुपए में बिक गया. यह अब तक किसी भी वाहन नंबर के लिए चुकाई गई सबसे बड़ी बोली मानी जा रही है.

नीलामी में 27,50,000 रुपये में बिका वीआईपी नंबर

जानकारी के मुताबिक इस प्रीमियम नंबर को हासिल करने के लिए कई लोगों ने ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लिया था. लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए एमएस एविओरियन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई. नीलामी में भाग लेने से पहले कंपनी ने नियमों के तहत 33,333 रुपये की धरोहर राशि भी जमा की थी.

नीलामी शुरू होते ही इस नंबर के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई. एक-एक बोली बढ़ती गई और अंत में कंपनी ने 27,50,000 रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर यह वीआईपी नंबर अपने नाम कर लिया. नीलामी जीतने के बाद परिवहन विभाग ने नियमों के अनुसार कंपनी को शेष राशि 27,16,667 रुपये ऑनलाइन जमा करने के लिए कहा, जिसे कंपनी ने समय पर जमा भी कर दिया.

नोएडा में अब तक की सबसे महंगी बोली

आरटीओ अधिकारियों के अनुसार यह बोली अब तक नोएडा में किसी भी वाहन नंबर के लिए चुकाई गई सबसे महंगी राशि है. इसने आरटीओ विभाग की आय में भी बड़ा इजाफा किया और भविष्य की नीलामियों के लिए लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

वीआईपी नंबरों का बढ़ता क्रेज

नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में लक्ज़री जीवनशैली तेजी से बढ़ रही है. कार के वीआईपी नंबर अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुके हैं. विशेषज्ञों के अनुसार बड़े कारोबारी, उद्योगपति और हाई-प्रोफाइल लोग ऐसे खास नंबरों को अपनी पहचान और प्रतिष्ठा का हिस्सा मानते हैं. यही वजह है कि हर नई नंबर सीरीज में बोली तेजी से आसमान छूने लगती है.

इस रिकॉर्ड बोली ने यह साफ कर दिया है कि नोएडा में लग्जरी कारों के साथ-साथ वीआईपी नंबरों का चलन और जोर पकड़ रहा है. आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाली सीरीजों की नीलामी में भी ऐसी ही ऊंची बोलियों की उम्मीद जताई जा रही है.

