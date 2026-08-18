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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्कूल में महिला को घसीटने का वीडियो वायरल, जानें पूरी हकीकत

स्कूल में महिला को घसीटने का वीडियो वायरल, जानें पूरी हकीकत

UP News In Hindi: वाराणसी के स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला को घसीटा और मारा पीटा जा रहा है. बताया जा रहा है कि महिला 12 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 18 Aug 2026 11:20 AM (IST)
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स्वतंत्रता दिवस 2026 पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें महिला को घसीटा और मारा पीटा जा रहा था. इसको लेकर महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे . अब इस मामले में सिगरा थाना अंतर्गत मिली जानकारी के अनुसार महिला करीब 12 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही है और वह स्कूल में पहुंचकर अव्यवस्था फैलाने लगी , जिसके बाद उसे वहां से हटाया गया था.

12 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही है महिला

एबीपी लाइव को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत एक महिला निजी विद्यालय में पहुंचती है. स्कूल के लोगों का कहना है कि वहां पर छोटे बच्चे महिला अध्यापिकाओं के साथ वे गाली गलौज करने लगती है . इसके बाद उसे समझाने का प्रयास किया जाता है लेकिन उसके बाद भी महिला एग्रेसिव हो जाती है. इसके बाद प्रधानाचार्या के पुत्र द्वारा महिला को खींचकर बाहर कर दिया जाता है . जबकि इस मामले पर महिला के पिता का कहना है कि वह 12 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही है . उसका इलाज चल रहा है और इसी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई. 

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स्थिति नहीं संभली इसलिए पुत्र ने किया बाहर

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट का भी इस मामले पर कहना है की स्थिति न संभलने पर उसे प्रधानाचार्या के पुत्र द्वारा खींचकर बाहर किया गया था . अब इस मामले में प्रधानाचार्य के पुत्र के खिलाफ BNS की धारा 170/ 126/ 135 के तहत कार्रवाई की गई है. वहीं मामले पर आगे भी जांच की जा रही है, की महिला को सिर्फ घसीटा ही गया था या उसके साथ किसी तरह की मारपीट भी की गई है.

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Published at : 18 Aug 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
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