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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग, 100 करोड़ रुपये होंगे खर्च

वाराणसी में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग, 100 करोड़ रुपये होंगे खर्च

Varanasi News: वाराणसी के भेलूपुर जलकल विभाग के करीब 20 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा एक भव्य अर्बन पार्क को भी तैयार किया जाएगा.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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वाराणसी को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर और भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचाना जाता है. शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि काशी के कण कण में शंकर और इतने शिवलिंग है जिसकी गणना नहीं की जा सकती. अब इसमें एक और कड़ी जुड़ने जा रही है, भगवान शंकर की नगरी काशी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा. इसके लिए नगर निगम की तरफ से जगह चिन्हित किया जा चुका है, अगले 9 से 10 महीने में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा. 

अब विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग वाराणसी में

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के भेलूपुर जलकल विभाग के करीब 20 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा एक भव्य अर्बन पार्क को भी तैयार किया जाएगा. इसमें कुल 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे अगले 10 महीने में तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया है. शिव के थीम पर अर्बन पार्क को भी स्थापित किया जाएगा, यहां पर लेजर शो का आयोजन होगा जो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा. 

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 भगवान शिव से है काशी की पहचान

वाराणसी में द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान काशी विश्वनाथ धाम भी स्थित है. इसके अलावा यहां अनेक ऐसे शिवालय हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख है. काशी के साथ-साथ आसपास के जनपद और दुनिया के कोने-कोने से लोग यहां अपनी आस्था के साथ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं अब यहां विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होने जा रहा है. 10 महीने बाद जब यह कार्य पूरा हो जाएगा इसके बाद काशी आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा. 

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Published at : 10 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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