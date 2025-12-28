श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में साल 2025 में पहुंचे 7.25 करोड़ श्रद्धालु, नए साल पर हैं खास इंतजाम

साल 2025 का अंतिम दौर चल रहा है, इसी क्रम में इस साल को लोग अलविदा कहने के लिए भी काशी पहुंच रहे हैं. वहीं लाखों लोगों की इच्छा यह भी है कि नए साल की शुरुआत वो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ही करें. वैसे इस वर्ष द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 7.25 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच चुके है.

महाकुंभ में पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने एबीपी न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि - सामान्य दिनों की तुलना में इस समय अधिक संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं , परिसर में हमेशा की तरह प्रत्येक श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर खास ध्यान दिया गया है. इसीलिए नए वर्ष के अवसर पर भीड़भाड़ को देखते हुए सभी विशेष सुविधा और बाबा के स्पर्श दर्शन पर 2 जनवरी तक रोक रहेगी. वहीं साल 2025 में श्रद्धालुओं के आने की संख्या पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि महाकुंभ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और पूरे साल 2025 में 7.25 करोड़ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं जो 1 साल में सर्वाधिक है.

7 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

नए साल के अवसर पर पूर्व में भी भारी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. साल दर साल धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस बार मंदिर प्रशासन की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि करीब 7 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने नए साल पर मंदिर पहुंच सकते हैं.

