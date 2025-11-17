हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भड़काऊ नंबर प्लेट और ओवरलोड पर सख्ती, 1650 वाहन सीज

वाराणसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भड़काऊ नंबर प्लेट और ओवरलोड पर सख्ती, 1650 वाहन सीज

UP News: पुलिस ने साफ कहा है कि नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखना न सिर्फ अवैध है, बल्कि इससे समाज में गलत संदेश भी जाता है. इसके अलावा ओवरलोड वाहन दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनते हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 17 Nov 2025 07:04 AM (IST)
उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाराणसी रेंज में एक दिन के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए डग्गा मार ओवरलोड, नंबर प्लेट पर जाति सूचक और भड़काऊ शब्द लिखने वाले वाहनों पर जमकर शिकंजा कसा है. गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर जिलों में चेकिंग अभियान को चलाया गया.

डीआईजी वैभव कृष्ण ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि वाराणसी रेंज के तीनों जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान ओवरलोड वाहन, अवैध रूप से यात्रियों को ढोने वाले डग्गा वाहन, और नंबर प्लेट पर जाति सूचक या भड़काऊ शब्द लिखे वाहन पुलिस के खास निशाने पर रहे.

अभियान के दौरान 1650 से ज्यादा वाहनों को सीज किया गया. यातायात नियमों का पालन न करने वाले लगभग 9000 चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए. इस कार्रवाई के दौरान कुल 30 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक 3,24,200 रुपये मौके पर ही वसूल किए गए.

भड़काऊ नंबर प्लेट और ओवरलोड पर सख्ती

पुलिस ने साफ कहा है कि नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखना न सिर्फ अवैध है, बल्कि इससे समाज में गलत संदेश भी जाता है. इसके अलावा ओवरलोड वाहन दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनते हैं. इसलिए इस तरह के वाहनों पर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में जगह-जगह पुलिस टीमें तैनात की गई थीं, जिन्होंने घंटों तक ताबड़तोड़ चेकिंग की. कई जगहों पर पुलिस को रात तक अभियान चलाना पड़ा.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की सख्ती जारी रहेगी. वाराणसी रेंज के अलग-अलग जिलों में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वाहन चालक नियमों को तोड़कर सड़क पर न चले.

उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि वे खुद यातायात नियमों का पालन करें और सड़क हादसों से बचा जा सके.

लोगों में भी दिखी जागरूकता

अभियान के दौरान कई लोगों ने पुलिस की इस पहल को सही बताया और कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी. वहीं कुछ वाहन चालकों ने माना कि वे खुद नियमों का पालन नहीं करते थे, लेकिन अब सख्ती देखने के बाद सावधानी बरतेंगे.

Published at : 17 Nov 2025 07:03 AM (IST)
UP NEWS UP Police VARANASI NEWS
Embed widget