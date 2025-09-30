वाराणसी के होटल में पवन सिंह के नाम पर गरबा आयोजन करने की थी तैयारी, पुलिस ने भेजा नोटिस

नवरात्र के समय देशभर में गरबा और डांडिया आयोजन की धूम देखी जा रही है. इसी बीच वाराणसी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल जनपद के चर्चित होटल डी पेरिस में गरबा आयोजन किया जाना तय हुआ था. जिसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के आने की बात कही जा रही थी.

करीब 4000 लोगों के आने का अनुमान था और अब इसको लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजकों को नोटिस भेजा गया है. पुलिस ने राकेश कुमार श्रीवास्तव और अनिल साहू को कानूनी नोटिस भेजा है. इसी के साथ किसी भी तरह के आयोजन को न करने की चेतावनी दी है.

पुलिस ने आयोजकों को भेजा नोटिस

वाराणसी पुलिस प्रशासन की तरफ से शहर के चर्चित होटल डी पेरिस में होने जा रहे गरबा-डांडियां आयोजन की सूचना मिलते ही आयोजकों को नोटिस दिया है. पुलिस ने इसके जरिए सूचित किया है कि राकेश कुमार श्रीवास्तव और अनिल साहू द्वारा किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा.

वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि इस आयोजन से शांति और यातायात व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई है. जिसकी वजह से इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं है. वहीं पुलिस ने चेतावनी देते हुए नोटिस में लिखा कि अगर किसी भी तरह का आयोजन किया गया तो दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अभिनेता पवन सिंह के आयोजन में आने का दावा

मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के होटल डी पेरिस में 30 सितंबर को गरबा आयोजन किया जाना तय किया गया था. इसको लेकर अलग-अलग काउंटर से टिकट वितरण भी हो रहे थे. साथ ही साथ सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही थी कि इसमें भोजपुरी के जाने-माने अभिनेता पवन सिंह भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं.

ऐसे में अलग-अलग काउंटर से टिकट वितरण के बाद करीब 4000 लोगों के आने की संभावना थी. फिलहाल इस मामले में वाराणसी पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख दिखाते हुए आयोजकों को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी है.

बिना अनुमति के नहीं होगा आयोजन

वाराणसी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आयोजकों को नोटिस जारी किया गया है और आयोजकों की तरफ से भी लिखित दिया गया है कि बिना अनुमति के मेरे द्वारा इस प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा.

अगर आयोजन किया जाता है तो मेरे खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाए. फिलहाल इस आयोजन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि इसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह आने वाले रहे लेकिन अब प्रशासन ने आयोजन को लेकर सख्त हिदायत दे दी है.