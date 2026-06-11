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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: वाराणसी में नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के पास मिला शव, हिरासत में एक युवक

Varanasi News: वाराणसी में नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के पास मिला शव, हिरासत में एक युवक

Varanasi News In Hindi: पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है,इसके साथ ही एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक जांच शुरू कर दी गयी है,

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Jun 2026 10:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में  सारनाथ थाना अंतर्गत नर्सिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई , जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. प्रथम दृष्टया जानकारी मिलने तक उसके शरीर पर किसी भी चोट के निशान नहीं है,लेकिन पुलिस द्वारा मौके पर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है, बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया है. 

पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है,इसके साथ ही एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक जांच शुरू कर दी गयी है, परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार,वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत नर्सिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. हॉस्टल के पास उसका शव पाया गया. प्रथम दृष्टिया इस मामले में मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. लेकिन छात्रा के संपर्क में रहने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई की बात कही है. छात्रा बलिया की रहने वाले थी और  उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है. 

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साक्ष्य के आधार पर पुलिस करेगी मामले की जांच

इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की गई . पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

उधर इलाके में छात्रा की इस तरह से  मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कि आखिर छात्रा की मौत की वजह क्या है ? अगर आत्महत्या है तो क्यों की ? दूसरा अगर किसी ने छात्रा की हत्या की है तो क्यों ? 

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Published at : 11 Jun 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS CRIME NEWS
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