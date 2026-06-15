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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी दालमंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, स्थानीय ने कहा कि- 'माइनॉरिटी की वजह से नहीं...'

वाराणसी दालमंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, स्थानीय ने कहा कि- 'माइनॉरिटी की वजह से नहीं...'

Varanasi News In Hindi: वाराणसी के दालमंडी में चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्य प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है. इसी बीच अब स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Jun 2026 09:06 AM (IST)
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वाराणसी के दालमंडी में चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्य प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है. इसी के दृष्टिगत वाराणसी के दालमंडी में करीब 120 से अधिक मकान को अब तक ध्वस्त किया जा चुका है. इसके अलावा रविवार के दिन 13 चिन्हित भवनों पर भी वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई. वहीं, दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं.

हालांकि, दालमंडी में चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्य के बीच स्थानीय दुकानदारों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, रविवार के दिन भी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वाराणसी के दालमंडी में ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया. एक स्थानीय अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि माइनॉरिटी होने की वजह से जानबूझकर यह कार्य किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक मंशा के तहत यह कार्य हो रहा है.

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रविवार को 13 भवनों पर हुई कार्रवाई

एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्थानीय लोगों का विरोध भी देखने को मिला. भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी के बीच 13 चिन्हित भवनो पर  ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.  वहीं, इस कार्रवाई पर अधिवक्ता आमिर ने कहा कि दालमंडी के एक मकान के लिए न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए लेकिन इसके बाद भी मकान पर कार्रवाई हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि माइनॉरिटी होने की वजह से जानबूझकर यह कार्य किया जा रहा है.

महीनों से सुर्खियों में दालमंडी प्रोजेक्ट

आपको बता दें कि बीते कई महीनो से वाराणसी का दालमंडी प्रोजेक्ट लगातार सुर्खियों में है. यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मार्केट माना जाता है. इसी मार्केट के बीच से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा. इसके लिए 187 भवन और 6 धार्मिक स्थल को चिन्हित किया गया है. इनको ध्वस्त करने के बाद ही यहां के मार्ग को चौड़ा किया जाएगा. और श्रद्धालुओं के लिए एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है.

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Published at : 15 Jun 2026 09:06 AM (IST)
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