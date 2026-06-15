2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस साथ आ गईं तो कौन जीतेगा चुनाव? केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा दावा
Keshav Prasad Maurya: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधी दलों पर तीखा हमला किया हैं. उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ भी आ जाती है तो भी जीत बीजेपी की होगी.
मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जिन पार्टियों के पास मजबूत नेतृत्व और विचारधारा नहीं होती, उनका बिखरना तय होता है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस अगर साथ भी आ जाएं तब भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी.
मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है.
केशव मौर्य ने विरोधी दलों पर साधा निशाना
डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले देश आतंकी हमले सहता था, लेकिन अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब देता है. इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.
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2027 के चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा
केशव मौर्य ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए टीएमसी में हार के बाद मचे घमासान और बिखराव को लेकर भी तंज कसा और और कहा कि जिन दलों के पास नेतृत्व और स्पष्ट सोच नहीं होती, उनका यही हाल होता है. उन्होंने ने दावा किया कि भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है और 2027 में भी प्रदेश में भाजपा सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि चाहे सपा, बसपा और कांग्रेस साथ लड़ें या अलग-अलग, भाजपा पहले से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी.
उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि “जिन राजनीतिक दलों के पास विचारधारा और मजबूत नेतृत्व नहीं होता, उनका बिखरना तय होता है. 2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस साथ भी आ जाएं तब भी भाजपा सरकार बनाएगी." मौर्य ने यूपी में तीसरी बार भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया.
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