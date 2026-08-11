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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तरकाशी जिला योजना 2026 के विरोध में यमुनोत्री विधायक, आंदोलन की दी चेतावनी

उत्तरकाशी जिला योजना 2026 के विरोध में यमुनोत्री विधायक, आंदोलन की दी चेतावनी

Uttarakhand News: यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने आरोप लगाए हैं कि उत्तरकाशी में जिला योजना 2026 के प्रस्तावों में उनके विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी और भ्रष्टाचार हुआ है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 11 Aug 2026 08:25 AM (IST)
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उत्तरकाशी जिला योजना 2026 को लेकर उत्तकाशी में सियासत गरमा गई है, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने आरोप लगाए हैं कि उत्तरकाशी में जिला योजना 2026 के प्रस्तावों में उनके विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी और भ्रष्टाचार हुआ है. विधायक ने प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उत्तरकाशी जिला योजना 2026 में संशोधन नहीं किए गए तो वह और उनके समर्थक सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे. 

दरअसल, उत्तरकाशी जिला योजना 2026 को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल की नाराजगी साफ नजर आ रही है. विधायक का आरोप है कि इस बहुप्रतीक्षित योजना को तैयार करते समय जनहित, क्षेत्रीय जरूरतों और आम जानता की वास्तविक समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है.

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अधिकारियों के समक्ष पहले भी दर्ज करवा चुके हैं आपत्ति 

विधायक के अनुसार वह पहले भी प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं बावजूद इसके योजना में किसी प्रकार की सुधार नहीं किए गए  विधायक ने प्रशासन को साफ़ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है की यदि उत्तरकाशी जिला योजना 2026 में संशोधन नहीं किए गए तो वह और उनके समर्थक सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे 

क्या हैं विधायक के आरोप

1-उत्तरकाशी जिले मे हुई 2026,27 मे जिला योजना मे भ्रष्टाचार हुए 

2- विधायक संजय डोभाल के दिए हुए योजनाओं को नजर अंदाज किया गया 

3- मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने अपने करीबी एक मात्र मित्र  व्यक्ति के इशारे पर  पुरी जिला योजना का बंदरबाँट एवं परसेंटेज के हिसाब पर योजना बेचीं.

विधायक संजय डोभाल ने कहा, "जिला योजना जनता के विकास और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण माध्यम है. लेकिन इस बार उत्तरकाशी जिला योजना में जिस तरह जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए जनहित के प्रस्तावों को दरकिनार किया गया है, वह बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है."

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
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