UP Weather: यूपी में नोएडा-वाराणसी समेत 32 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में उमस भरा मौसम, IMD का अपडेट
UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज भी पश्चिमी यूपी और पूर्वी संभाग के 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट दिया गया है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में अब उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है.
उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी लेकिन अब फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. रविवार को दिनभर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूप और कहीं-कहीं आंशिक तौर पर बादल छाए रहे. मौसम विभाग ने आज भी नोएडा-गाजियाबाद समेत 32 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है. लखनऊ में मौसम शुष्क रहेगा और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी.
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज 15 जून (सोमवार) को संभाग में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. इस दौरान संभाग में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने और 40-50 की स्पीड से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का यलो अलर्ट दिया गया है, वहीं पूर्वी यूपी में वाराणसी, गोरखपुर समेत कई 13 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के बाकि हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी.
लखनऊ से नोएडा-वाराणसी का मौसम
राजधानी लखनऊ में भी सुबह से ही मौसम साफ बना हुआ हैं और धूप निकलेगी. दिन में धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती हैं. धूप की वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी होगी. वहीं प्रयागराज और वाराणसी में सुबह मौसम साफ़ रहेगा. लेकिन, शाम होते-होते बदलाव देखने को मिल सकता है. नोएडा-गाजियाबाद में सुबह आंशिक तौर पर बादल छाए थे लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो रहा हैं. शाम में फिर मौसम बदल सकता है.
इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
यूपी में आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले में आज गरज चमक और मेघ गर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 50-60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी. जिनकी रफ़्तार 70 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है.
जबकि, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा और ललितपुर में आंधी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है.
अगले पाँच दिनों में बढ़ेगी गर्मी
मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले पाँच दिन 20 जून तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. इस दौरान कहीं धूप तो कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं लेकिन, कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है. जिसके चलते अभी धीरे-धीर गर्मी और बढ़ेगी. अगले चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी. फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
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