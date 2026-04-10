वर्तमान समय में स्कूल में नए सत्र के प्रवेश को लेकर बच्चों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. इसी बीच वाराणसी से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है जो शिक्षा क्षेत्र में एक नए सूर्योदय के समान प्रतीत हो रही है. जहां एक तरफ अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में महंगे किताब कॉपी पढ़ाई से जुड़े शुल्क के बोझ से अभिभावक परेशान बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के राजकीय क्वींस कॉलेज में कक्षा 6, 9 और 11 के लिए रिकॉर्ड इतने आवेदन आए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

राजकीय क्वींस कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि, विद्यालय में नए सत्र को लेकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन मात्र प्रारंभिक दिनों में ही कक्षा 6,9 ,11 में प्रवेश के लिए 850 से अधिक आवेदन आए हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड संख्या है.

यूपी के अलावा अन्य राज्यों के छात्रों ने जताई यहां पढ़ने की इच्छा

इसके अलावा न सिर्फ वाराणसी पूर्वांचल जनपद से बल्कि यहां पर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के टॉपर ने भी पढ़ने की इच्छा जताई है. इस विद्यालय में एक बेहतर शिक्षा के साथ-साथ आवश्यक संसाधन और शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध है. इसके अलावा इस विद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास भी है जिसने समाज को साहित्य विज्ञान न्याय प्रशासन और खेल, राजनीति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है .

बेटियों के लिए निशुल्क शिक्षा

वाराणसी के मध्य शहर में स्थित राजकीय क्वींस कॉलेज में बेटियों के लिए पूरी तरह निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तय की गई है. इसके अलावा यहां पर साहित्य कला के साथ-साथ विज्ञान खेल और अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है . ऐसे में इस बार क्वींस कॉलेज में आए इतने आवेदन आम लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण है जहां अंग्रेजी मीडियम में महंगी होती पढ़ाई के बीच लोग अब सरकारी विद्यालय की बदलती व्यवस्था को स्वीकारते हुए अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे.