यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा, कंटेनर में पीछे से घुसी बाइक, NIA के डीएसपी की दर्दनाक मौत

यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है. शुक्रवार की रात आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से बाइक घुस गई. हादसे में बाइक सवार एनआईए के डिप्टी एसपी ईशान मेहरा की मौत हो गई. वहीं बाइक पर सवार जयपुर की पूनम नाम की महिला घायल हो गईं. हादसे के समय दोनों दिल्ली से बाजपुर जा रहे थे.

एनआईए के डीएसपी की सड़क हादसे में मौत

पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पंजाब के मोहाली निवासी ईशान मेहरा दिल्ली में एनआईए में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे. शनिवार और रविवार को दफ्तर की छुट्टी होने के कारण शुक्रवार की रात ईशान अपनी मित्र पूनम के साथ बाइक से बाजपुर जा रहे थे.

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कंटेनर में पीछे से बाइक घुसने के बाद हादसा

रात करीब साढ़े 11 बजे इनकी बाइक कटघर क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर देवापुर गांव के सामने से गुजर रही थी. इसी दौरान आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से बाइक घुस गई. हादसे में ईशान और पूनम घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. डॉक्टरों ने ईशान को मृत घोषित कर दिया. जबकि महिला को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया.

हादसे के बाद मृतक के परिजन पहुंचे मुरादाबाद

हादसे की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह भी जिला अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने घायल महिला से पूछताछ की तो पता चला कि हादसे में जान गंवाने वाले ईशान दिल्ली में एनआईए में डिप्टी एसपी थे. दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ईशान की मां पूनम मेहरा और भाई राघव समेत अन्य लोग मुरादाबाद पहुंच गए.

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया

पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद परिजन शव लेकर चले गए. एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि जिस कंटेनर में बाइक पीछे से घुसी थी, उस गाड़ी का ड्राइवर मौके से वाहन लेकर भाग गया था. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से उसकी तलाश की जा रही है.

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