हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा, कंटेनर में पीछे से घुसी बाइक, NIA के डीएसपी की दर्दनाक मौत

यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा, कंटेनर में पीछे से घुसी बाइक, NIA के डीएसपी की दर्दनाक मौत

Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले पंजाब के मोहाली निवासी ईशान मेहरा दिल्ली में एनआईए में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 31 May 2026 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है. शुक्रवार की रात आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से बाइक घुस गई. हादसे में बाइक सवार एनआईए के डिप्टी एसपी ईशान मेहरा की मौत हो गई. वहीं बाइक पर सवार जयपुर की पूनम नाम की महिला घायल हो गईं. हादसे के समय दोनों दिल्ली से बाजपुर जा रहे थे. 

एनआईए के डीएसपी की सड़क हादसे में मौत

पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पंजाब के मोहाली निवासी ईशान मेहरा दिल्ली में एनआईए में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे. शनिवार और रविवार को दफ्तर की छुट्टी होने के कारण शुक्रवार की रात ईशान अपनी मित्र पूनम के साथ बाइक से बाजपुर जा रहे थे. 

UP News: शराब पार्टी के विवाद में दोस्तों ने युवक की लाठी-डंडों से हत्या, सबूत मिटाने को चिता पर रखा शव

कंटेनर में पीछे से बाइक घुसने के बाद हादसा

रात करीब साढ़े 11 बजे इनकी बाइक कटघर क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर देवापुर गांव के सामने से गुजर रही थी. इसी दौरान आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से बाइक घुस गई. हादसे में ईशान और पूनम घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. डॉक्टरों ने ईशान को मृत घोषित कर दिया. जबकि महिला को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया. 

हादसे के बाद मृतक के परिजन पहुंचे मुरादाबाद

हादसे की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह भी जिला अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने घायल महिला से पूछताछ की तो पता चला कि हादसे में जान गंवाने वाले ईशान दिल्ली में एनआईए में डिप्टी एसपी थे. दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ईशान की मां पूनम मेहरा और भाई राघव समेत अन्य लोग मुरादाबाद पहुंच गए. 

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया

पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद परिजन शव लेकर चले गए. एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि जिस कंटेनर में बाइक पीछे से घुसी थी, उस गाड़ी का ड्राइवर मौके से वाहन लेकर भाग गया था. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से उसकी तलाश की जा रही है.

सूर्या हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पिता ने असद को उकसाया; कहा- आज इसकी कहानी खत्म कर दो

Published at : 31 May 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Moradabad News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा, कंटेनर में पीछे से घुसी बाइक, NIA के डीएसपी की दर्दनाक मौत
यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा, कंटेनर में पीछे से घुसी बाइक, NIA के डीएसपी की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लॉटरी का लालच देकर ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार
फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लॉटरी का लालच देकर ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी को नशामुक्त बनाने के लिए योगी सरकार का 'महाभियान', चौपालों तक जगाई जा रही जागरूकता की अलख
यूपी को नशामुक्त बनाने के लिए योगी सरकार का 'महाभियान', चौपालों तक जगाई जा रही जागरूकता की अलख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शिक्षा सुधार का नया अध्याय, योगी सरकार ने 33401 पदों पर की बंपर शिक्षक भर्ती
यूपी में शिक्षा सुधार का नया अध्याय, योगी सरकार ने 33401 पदों पर की बंपर शिक्षक भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: Karisma Kapoor's 'Brown' trailer released, will wreak havoc in her 'mardaani' avatar
Vasudha: 😍Dev के तीखे सवालों के आगे बेबस हुई Vasudha, रोते ही पिघला Dev का गुस्सा #sbs
IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
आईपीएल 2026
Watch: फाइनल में शुभमन गिल के विकेट पर विराट कोहली का एग्रेसिव रिएक्शन, सेलिब्रेशन से लूटी महफिल
फाइनल में शुभमन गिल के विकेट पर विराट कोहली का एग्रेसिव रिएक्शन, सेलिब्रेशन से लूटी महफिल
बॉलीवुड
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
इंडिया
SIR का थर्ड फेज शुरू, इन केंद्र शासित समेत 19 राज्यों में चल रही प्रक्रिया, जानें कैसे भरे जा रहे फॉर्म
SIR का थर्ड फेज शुरू, इन केंद्र शासित समेत 19 राज्यों में चल रही प्रक्रिया, जानें कैसे भरे जा रहे फॉर्म
टेक्नोलॉजी
हर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी
हर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी
ट्रेंडिंग
IPL 2026: GT vs RCB फाइनल से पहले फैंस के बीच बवाल, इंटरनेट पर जमकर गदर काट रहे मीम
IPL 2026: GT vs RCB फाइनल से पहले फैंस के बीच बवाल, इंटरनेट पर जमकर गदर काट रहे मीम
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget