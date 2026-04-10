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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: किनारी बाजार में सर्राफा कारोबारी का 3 मंजिला शोरूम भरभराकर गिरा, धमाके की आवाज से डरे लोग

आगरा: किनारी बाजार में सर्राफा कारोबारी का 3 मंजिला शोरूम भरभराकर गिरा, धमाके की आवाज से डरे लोग

Agra News: ताजनगरी आगरा में गुरुवार रात एक तीन मंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी. देर रात इमारत गिरने से तेज धमाके की आवाज आई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Updated at : 10 Apr 2026 10:47 AM (IST)
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आगरा के किनारी बाजार में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया, जब यहां के सर्राफा कारोबारी रिंकू बंसल का तीन मंजिला शोरूम अचानक भरभराकर गिर पड़ा. आधी रात को हुए तेज धमाके की आवाज से आसपास इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए. ग़नीमत ये रही कि रात का समय होने की वजह से आसपास कोई नहीं था.

ये हादसा रावतपाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ. घटना के समय बाजार की अधिकांश दुकानें बंद थीं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. स्थानीय लोगों के अनुसार इमारत काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, जबकि इसके पीछे निर्माण कार्य भी चल रहा था, जिससे हादसे की आशंका जताई जा रही है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

जर्जर हालत में थी तीन मंजिला इमारत

गुरुवार रात में डायल 112 के माध्यम से पुलिस को शोरूम गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वीरेन्द्र कुमार और थाना कोतवाली पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कराया और आसपास मौजूद लोगों को वहां से हटाया. 

मलबा सड़क पर गिर जाने के कारण किनारी बाजार का रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे देर रात तक यातायात प्रभावित रहा. पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ने तत्काल जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कराया.

मलबा हटाने में जुटा स्थानीय प्रशासन

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि गिरने वाली इमारत पुरानी और लंबे समय से बंद पड़ी थी, जो जर्जर हालत में थी. प्राथमिक जांच में किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं मिली है, जो राहत की बात है. प्रशासन द्वारा मलबा हटाकर रास्ता साफ कराने का कार्य जारी है.

प्रशासन ने कहा कि ये इमारत काफी पुरानी थी और पीछे की ओर निर्माण कार्य भी चल रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ. प्रशासन द्वार आसपास की अन्य जर्जर इमारतों की स्थिति का भी निरीक्षण कराया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव किया जा सके. 

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 10 Apr 2026 10:47 AM (IST)
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