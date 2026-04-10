हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChar Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा समेत किए व्यापक इंतजाम

Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा समेत किए व्यापक इंतजाम

Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार पुलिस और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. यात्रा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा मार्ग पर हर स्थिति पर नजर रखी जा सके.

इस बार पूरे यात्रा मार्ग पर 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़कर करीब 1250 तक पहुंच जाएगी. इनमें से 92 कैमरे सीधे धाम परिसरों में लगाए जाएंगे, जबकि बाकी कैमरे यात्रा मार्ग के विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए गए हैं. इन कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

निगरानी के लिए तैनात किए गए ड्रोन

सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि आसमान से निगरानी के लिए 15 ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे. इन ड्रोन को अलग-अलग जिलों में बांटा गया है—हरिद्वार में चार, टिहरी में दो, उत्तरकाशी में तीन और चमोली जिले में दो ड्रोन लगातार निगरानी करेंगे. इससे भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपात स्थितियों में तुरंत रिस्पॉन्स देना आसान होगा.

यात्रा मार्ग पर बेहतर प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम

यात्रा मार्ग को बेहतर प्रबंधन के लिए 16 जोन, 43 सब-जोन और 149 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती यात्रा शुरू होने से सात दिन पहले ही कर दी जाएगी. हर सेक्टर में अधिकारियों और जवानों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके.

डेंजर जोन, बॉटल नेक और ब्लैक स्पॉट पर फोकस

प्रशासन ने इस बार विशेष रूप से डेंजर जोन, बॉटल नेक और ब्लैक स्पॉट पर फोकस किया है. कुल 52 बॉटल नेक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां अक्सर जाम या भीड़ की समस्या होती है. इनमें सबसे अधिक रुद्रप्रयाग में 16, चमोली में 10 और देहरादून में 8 स्थान शामिल हैं. इन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल और संसाधन तैनात किए जाएंगे.

भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित

भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की दृष्टि से भी 109 संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं. इनमें टिहरी जिले में सबसे अधिक 50 क्षेत्र हैं, जबकि उत्तरकाशी में 20, चमोली में 18 और रुद्रप्रयाग में 13 क्षेत्र शामिल हैं. इन स्थानों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा, कुल 274 दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें हरिद्वार में सबसे अधिक 69 पॉइंट हैं. सभी जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जा चुके हैं.

पार्किंग की व्यापक व्यवस्था

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की व्यापक व्यवस्था भी की गई है. पूरे यात्रा मार्ग पर 45 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की पार्किंग क्षमता तैयार की गई है. हरिद्वार में सबसे अधिक पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, जहां लगभग 40 हजार छोटे और करीब 5 हजार बड़े वाहनों के लिए जगह बनाई गई है. इसके अलावा देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में भी पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

57 टूरिस्ट पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित

सुरक्षा के साथ-साथ राहत और बचाव कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई है. यात्रा मार्ग पर 80 स्थानों पर आपदा प्रबंधन टीमें तैनात रहेंगी. इसके अलावा 37 स्थानों पर एसडीआरएफ, 30 स्थानों पर फायर सर्विस और 32 स्थानों पर जल पुलिस की टीमें मौजूद रहेंगी. श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 57 टूरिस्ट पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं.

कुल मिलाकर, इस बार की चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार नजर आ रहा है. आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक प्लानिंग के जरिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकें.

और पढ़ें
Published at : 10 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Char Dham Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा समेत किए व्यापक इंतजाम
चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा समेत किए व्यापक इंतजाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल-कमल से लुट गए तक...', BJP नेता के बदले तेवर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
'कमल-कमल से लुट गए तक...', BJP नेता के बदले तेवर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Final Voter List 2026 LIVE: कुछ ही देर में जारी होगी यूपी की अंतिम मतदाता सूची, चुनाव आयोग करेगा ऐलान
UP Voter List LIVE: कुछ ही देर में जारी होगी यूपी की अंतिम मतदाता सूची, चुनाव आयोग करेगा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए', यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर CM योगी सख्त
'बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए', यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर CM योगी सख्त
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
बिहार
पश्चिम बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ओवैसी ने जिस…', JDU ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'ओवैसी ने जिस…', JDU ने क्या कहा?
विश्व
US Iran War Ceasefire: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Mughal Emperors Death History: अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
अकबर से लेकर औरंगजेब तक... जानें किन-किन बीमारियों से हुई थी बेहद ताकतवर मुगल शासकों की मौत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget