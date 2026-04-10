चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा समेत किए व्यापक इंतजाम

चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार पुलिस और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. यात्रा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा मार्ग पर हर स्थिति पर नजर रखी जा सके.

इस बार पूरे यात्रा मार्ग पर 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़कर करीब 1250 तक पहुंच जाएगी. इनमें से 92 कैमरे सीधे धाम परिसरों में लगाए जाएंगे, जबकि बाकी कैमरे यात्रा मार्ग के विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए गए हैं. इन कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

निगरानी के लिए तैनात किए गए ड्रोन

सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि आसमान से निगरानी के लिए 15 ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे. इन ड्रोन को अलग-अलग जिलों में बांटा गया है—हरिद्वार में चार, टिहरी में दो, उत्तरकाशी में तीन और चमोली जिले में दो ड्रोन लगातार निगरानी करेंगे. इससे भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपात स्थितियों में तुरंत रिस्पॉन्स देना आसान होगा.

यात्रा मार्ग पर बेहतर प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम

यात्रा मार्ग को बेहतर प्रबंधन के लिए 16 जोन, 43 सब-जोन और 149 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती यात्रा शुरू होने से सात दिन पहले ही कर दी जाएगी. हर सेक्टर में अधिकारियों और जवानों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके.

डेंजर जोन, बॉटल नेक और ब्लैक स्पॉट पर फोकस

प्रशासन ने इस बार विशेष रूप से डेंजर जोन, बॉटल नेक और ब्लैक स्पॉट पर फोकस किया है. कुल 52 बॉटल नेक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां अक्सर जाम या भीड़ की समस्या होती है. इनमें सबसे अधिक रुद्रप्रयाग में 16, चमोली में 10 और देहरादून में 8 स्थान शामिल हैं. इन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल और संसाधन तैनात किए जाएंगे.

भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित

भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की दृष्टि से भी 109 संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं. इनमें टिहरी जिले में सबसे अधिक 50 क्षेत्र हैं, जबकि उत्तरकाशी में 20, चमोली में 18 और रुद्रप्रयाग में 13 क्षेत्र शामिल हैं. इन स्थानों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा, कुल 274 दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें हरिद्वार में सबसे अधिक 69 पॉइंट हैं. सभी जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जा चुके हैं.

पार्किंग की व्यापक व्यवस्था

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की व्यापक व्यवस्था भी की गई है. पूरे यात्रा मार्ग पर 45 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की पार्किंग क्षमता तैयार की गई है. हरिद्वार में सबसे अधिक पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, जहां लगभग 40 हजार छोटे और करीब 5 हजार बड़े वाहनों के लिए जगह बनाई गई है. इसके अलावा देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में भी पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

57 टूरिस्ट पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित

सुरक्षा के साथ-साथ राहत और बचाव कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई है. यात्रा मार्ग पर 80 स्थानों पर आपदा प्रबंधन टीमें तैनात रहेंगी. इसके अलावा 37 स्थानों पर एसडीआरएफ, 30 स्थानों पर फायर सर्विस और 32 स्थानों पर जल पुलिस की टीमें मौजूद रहेंगी. श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 57 टूरिस्ट पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं.

कुल मिलाकर, इस बार की चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार नजर आ रहा है. आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक प्लानिंग के जरिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकें.