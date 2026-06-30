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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा बोले- 'होटल से बाहर नहीं निकलने दिया...'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा बोले- 'होटल से बाहर नहीं निकलने दिया...'

Ram Mandir Donation Row: किशोरी लाल शर्मा ने दावा किया कि प्रशासन को उनके दर्शन कार्यक्रम की पहले से सूचना थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने दिया.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 30 Jun 2026 08:04 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को रामलला के दर्शन से पहले होटल में रोके जाने के मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है. किशोरी लाल शर्मा ने दावा किया कि प्रशासन को उनके दर्शन कार्यक्रम की पहले से सूचना थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने दिया. उन्होंने इसे सरकार की साजिश बताते हुए राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए.

अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ रामलला के दर्शन का कार्यक्रम पहले ही प्रशासन को बता दिया था. लेकिन देर रात करीब 1:30 बजे पुलिस होटल पहुंच गई और अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे तक उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया.

                                                                                                                                                                                                                                                                              किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने अधिकारियों से रोकने का कारण पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. उनके मुताबिक सरकार इस बात से डरी हुई है कि कहीं राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण से जुड़े कथित घोटालों की पोल न खुल जाए.

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खूफिया रिपोर्ट्स को किया खारिज 

उन्होंने उन खुफिया रिपोर्टों को भी खारिज किया, जिनमें यह दावा किया गया था कि कांग्रेस मंदिर परिसर में धरना देने की तैयारी कर रही थी. किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल भगवान राम के दर्शन करना था और धरना-प्रदर्शन की बात पूरी तरह निराधार है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की बातें केवल भ्रम फैलाने के लिए प्रचारित की जा रही हैं.

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण का जिक्र करते हुए किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि देशभर के श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था से दान दिया है और जनता चाहती है कि यदि किसी ने उस धन में गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

भगवान राम के राजनीतिकरण का आरोप 

उन्होंने भाजपा पर भगवान राम के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या अब रामलला के दर्शन के लिए भी कोई राजनीतिक 'कोटा' तय कर दिया गया है. किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि उनकी और कांग्रेस की भगवान राम में आस्था नई नहीं है, बल्कि वे वर्षों से राम जन्मभूमि आंदोलन के घटनाक्रम से जुड़े रहे हैं.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Kishori Lal Sharma Ayodhya NEWS
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