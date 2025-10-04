वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद, पुजारी की तहरीर पर 2 के खिलाफ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के मदनपुरा क्षेत्र में श्री हनुमान चालीसा को लेकर पुजारी और कुछ स्थानीय लोग आमने-सामने हो गए. पुजारी के आरोप के मुताबिक अन्य धर्म से जुड़े हुए कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा की आवाज और बजने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उनके बीच में बहस हुई. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फिलहाल इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने पुजारी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है. स्थानीय लोगों ने इस मामले में आक्रोश भी जाहिर किया है .

हनुमान चालीसा के आवाज़ को लेकर जताई आपत्ति

वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक धर्म विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा हनुमान चालीसा बजने को लेकर उन्हें धमकी दी गई. पहले हनुमान चालीसा बजने को लेकर आपत्ति जताई जाती है और आवाज़ धीमी करने को लेकर भी कहा जाता है. फिलहाल इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा मंदिर के पुजारी संजय प्रजापति से किसी बात को लेकर आपत्ति जताई जाती है. उस फुटेज में बहस होने की तस्वीर भी सामने आई है. वहीं सीसीटीवी फुटेज में यह भी स्पष्ट है कि पास के लोगों द्वारा बीच बचाव भी किया जाता है.

दो लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस

इस मामले की सूचना स्थानीय दशास्वमेध थाना की पुलिस को दी गई. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. जांच के बाद और प्राप्त तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुजारी ने इस मामले में शिकायत कराई थी, और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर अब्दुल नासिर और उनके बेटे के खिलाफ BNS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.