हापुड़ में आधी रात को हंगामा! लाठी-सरिया से किया लहूलुहान, दर्जनभर घायल, CCTV में कैद बवाल

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 3 अक्टूबर की रात को अंधेरे में जमकर बवाल हुआ. यहां पिलखुवा थाना क्षेत्र के अहमदपुर नया गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को लाठी-डंडे व सरिया से मारपीट कर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया. गांव में मारपीट की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने बमुश्किल दोनों पक्षों के लोगों को शांत किया. विवाद के दौरान घायल हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन महिला-पुरुष इस विवाद में घायल हुए हैं.

पुलिस ने इस मामले में 14 नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ गांव में बवाल करने, सीएलए एक्ट आदि के अलावा जानलेवा हमले और मारपीट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने विवाद करने वाले 8 अभियुक्तों को अपनी हिरासत में लिया है और उनसे तीन सरिया व लाठी-डंडे भी बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर नया में रहने वाले सोमनाथ गिरी का विवाद गांव के ही रामवीर के बेटों से चल रहा है. आरोप है कि रामवीर और उनके बेटे सोमनाथ गिरी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. आरोप है कि बीते दिन भी रामवीर के बेटों ने सोमनाथ के बड़े बेटे की बहू से नल पर पानी भरते समय न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि बदतमीजी भी करनी शुरू कर दी. इस पर जब बहू ने यह बात अपने घर बताई तो सोमनाथ और उसके बेटे गांव में ही रामवीर के यहां उसके बेटों से बात करने पहुंच गए.

आरोप है कि जैसे ही सोमनाथ और उसके बेटे घर पहुंचे, तभी कुछ देर बाद रात के अंधेरे में रामवीर के बेटे करीब दर्जन भर दबंग युवकों के साथ हाथों में लाठी-डंडे और सरिये लेकर सोमनाथ के घर पहुंच गए. यहां उन्होंने सोमनाथ के बेटे और बहुओं से जमकर मारपीट करनी शुरू कर दी. बचाव में सोमनाथ के बेटों ने भी लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर जमकर वार किया. दो पक्षों के बीच गांव में बवाल होने की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, तो मौके पर एसआई दिनेश चंद्र गौतम मय फोर्स के गांव में पहुंच गए.

पुलिस ने विवाद कर रहे दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों पक्ष नहीं माने तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स को गांव में बुला लिया गया. मौके पर पहुंची फोर्स ने बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को काबू में किया. पुलिस ने इस विवाद में घायल हुए दोनों पक्षों के दर्जनभर लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. साथ ही गांव में विवाद करने पर दोनों पक्षों के 14 नामजद सहित 15 लोगों के खिलाफ गांव में बवाल करने (सीएलए एक्ट), जानलेवा हमला करने और मारपीट करने की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है.

सब-इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र गौतम की ओर से दर्ज कराई FIR में प्रथम पक्ष की ओर से सोमनाथ पुत्र मंदूरी तथा उसके बेटे जितेंद्र, कैलाश, विजयपाल और सोमनाथ की पत्नी मगनवती, व रोहित पुत्र अजीत, अनुज पुत्र भीमसैन, तथा दूसरे पक्ष के रामवीर पुत्र रूपराम व उसके बेटे हेमंत, लोकेश, दीपक, नीरज पुत्र देशराज, केशव पुत्र चेतन, रेखा पत्नी सत्यवीर निवासीगण अहमदपुर नया गांव, थाना पिलखुवा हैं.

बताया जा रहा है कि इस विवाद में सोमनाथ, जितेंद्र, कैलाश, विजयपाल, मगनवती, रोहित और अनुज तथा दूसरे पक्ष से रामवीर, नीरज, हेमंत, लोकेश, केशव, दीपक, रेखा घायल हुए हैं. जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र, कैलाश, रोहित, अनुज, तथा दूसरे पक्ष से नीरज, हेमंत, लोकेश, दीपक आदि को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ धारा 110, 191 (2), 191 (3), 115 (2), 352, 351 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने मौके से 3 सरिया, दो डंडे आदि के अलावा अन्य सामान भी बरामद किया है.

विपिन शर्मा की रिपोर्ट.