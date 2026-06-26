लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में अवैध कोचिंग संस्थानों पर एक्शन, अब तक 35 भवन किए गए सील

लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से मनमाने तरीके से संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, कमर्शियल कंपलेक्स पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. प्राधिकरण की ओर से 15 दिनों के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है.

बीते दो दिनों में वीडीए ने दो दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थान और भवनों को मानक के विपरीत संचालित होने पर सील कर दिया गया है. ऐसे में अब इससे बचते हुए कई कोचिंग संस्थानों ने पहले ही अपने सेंटर पर ताला लगा दिया है. प्राधिकरण का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी.

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शुरू किया अभियान

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मानक के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और कमर्शियल बिल्डिंग पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है. बीते दो दिन में 35 से अधिक कोचिंग संस्थान मकान भवन को नियमों का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया है.

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अब इसके बाद वाराणसी के अलग-अलग जगह से जहां कोचिंग संस्थानों की भारी भीड़ रहती है, वहां पर ताला लटका नजर आ रहा है. स्वाभाविक है वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अगले 15 दिनों तक जनपद के अलग-अलग जोन में मानक के विपरीत संचालित हो रहे भवनों पर कार्रवाई की जाएगी.

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कोचिंग संस्थानों का हब है वाराणसी

शिक्षा का केंद्र माने जाने वाला वाराणसी अब कोचिंग संस्थानों का भी एक बहुत बड़ा हब बन गया है. यहां पर मेडिकल, JEE, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से पहुंचते हैं. ऐसे में जब से लखनऊ वाली घटना हुई है, उसके बाद से ही कोचिंग संस्थानों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है. 2 दिन में वाराणसी जनपद में दो दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थानों को मानक के विपरीत संचालित होने पर सील कर दिया गया है.