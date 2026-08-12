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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हम आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे' जेल से मिलकर लौटे शिवपाल यादव का बड़ा बयान

'हम आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे' जेल से मिलकर लौटे शिवपाल यादव का बड़ा बयान

Shivpal Yadav News: समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंतनगर विधायक शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनी तो आजम खान को गृहमंत्री बनाएंगे.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 12 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव बुधवार (12 अगस्त) को एक दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे. यहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. शिवपाल यादव ने जिला कारागार पहुंचकर पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की. दोनों नेताओं से उनकी करीब आधे से एक घंटे तक बातचीत हुई.

जेल से निकलने के बाद शिवपाल यादव सीधे आजम खान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की. दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई. इसके बाद शिवपाल यादव सपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया.

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'आजम खान को गृह मंत्री जैसा जरूरी पद देंगे'

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताना है और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनानी है. उन्होंने बीजेपी सरकार को हराने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी करनी होगी. उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गृहमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी. शिवपाल यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

इसके बाद शिवपाल यादव जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे. उन्होंने वहां पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ काम करने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार बदलने के बाद यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जौहर यूनिवर्सिटी के साथ गलत काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर प्रयास कर है.

आजम खान से जेल में हुई मुलाकात को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान ने उनसे पूरे प्रदेश में घूमकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर भी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है.

'आजम खान को परेशान किया जा रहा है'

शिवपाल यादव ने आजम खान की जेल में स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि आजम खान को जेल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कई जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर वह आवाज उठाएंगे.

समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी में कोई फाड़ नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी.

शिवपाल यादव ने छात्रों और नौजवानों की भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि यदि छात्र और नौजवान आगे आएंगे तो जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी आंदोलन को मजबूती मिलेगी और समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 12 Aug 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Up News Up Politics AZam Khan Rampur News SHIVPAL SINGH YADAV UP Election 2027
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