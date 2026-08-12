मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में दलबदल का खेल, कांग्रेस के सामने पहाड़ तो BJP के सामने तराई की चुनौती

उत्तराखंड में दलबदल का खेल, कांग्रेस के सामने पहाड़ तो BJP के सामने तराई की चुनौती

Uttarakhand Election 2027: अभी तक उत्तराखंड में कई बड़े चेहरे पाला बदल चुके हैं. करीब 20 सीटों पर समीकरण बदल गए हैं. राजकुमार ठुकराल की एंट्री से तराई में भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है.

Written By : अतुल चौहान |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Aug 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में दलबदल ने चुनावी समीकरणों को काफी बदल दिया है. कांग्रेस के कई पुराने और चुनाव लड़ चुके चेहरे भाजपा में जा चुके हैं, वहीं भाजपा के पूर्व विधायकों और स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं ने भी कांग्रेस का रुख किया है. ऐसे में इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रहने वाला, बल्कि पहाड़ बनाम तराई और पुराने संगठन बनाम नए चेहरों का समीकरण भी चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है. दोनों पार्टियां अभी से संगठन और संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं. 

कांग्रेस के लिए उत्तरकाशी जिले का समीकरण खास तौर पर बदल गया है. 2022 में कांग्रेस के टिकट पर पुरोला से मालचंद, यमुनोत्री से दीपक बिजल्वाण और गंगोत्री से विजयपाल सिंह सजवाण चुनाव मैदान में थे. अब ये तीनों नेता भाजपा के साथ हैं. इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस इन तीनों सीटों पर चुनाव से बाहर हो गई है, लेकिन पार्टी को स्थानीय स्तर पर नए चेहरे तलाशने और दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ाने की चुनौती जरूर है. 

पहाड़ी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, गांव-गांव का संपर्क और स्थानीय संगठन चुनाव में काफी मायने रखता है. ऐसे में कांग्रेस के लिए सिर्फ नया प्रत्याशी घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे उसके पीछे पूरा संगठन भी खड़ा करना पड़ेगा.

राम मंदिर CEO इंटरव्यू में पूछे गए खराब सवाल, अवधेश प्रसाद का बयान

करीब 20 सीटों पर कांग्रेस को नए समीकरण बनाने होंगे

दलबदल के बाद गढ़वाल से लेकर कुमाऊं और मैदानी क्षेत्रों तक कई सीटों पर कांग्रेस की पुरानी चुनावी तस्वीर बदल गई है. टिहरी में धन सिंह नेगी, धनौल्टी में जोत सिंह बिष्ट, पौड़ी में नवल किशोर, लैंसडाउन में अनुकृति गुसाईं रावत, चौबट्टाखाल में केसर सिंह नेगी, यमकेश्वर में शैलेंद्र रावत और बदरीनाथ में राजेंद्र भंडारी जैसे नाम अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं. 

मैदानी और कुमाऊं क्षेत्र में खानपुर, रुड़की, कालाढूंगी, रुद्रपुर, भीमताल, बागेश्वर और धर्मपुर जैसी सीटों पर भी पुराने समीकरण बदले हैं. डोईवाला में वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट के निधन के बाद पार्टी के सामने अलग तरह की नेतृत्व चुनौती खड़ी हुई है.

हालांकि इन सभी सीटों को कांग्रेस की कमजोर सीट मान लेना जल्दबाजी होगी. विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बदलने के साथ समीकरण भी बदलते हैं. कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ा काम यही है कि वह इन सीटों पर ऐसे स्थानीय चेहरे तलाशे जिनकी स्वीकार्यता सिर्फ पार्टी संगठन तक सीमित न हो, बल्कि जनता के बीच भी हो.

बदरीनाथ ने दिखाया, नेता बदलने से वोट नहीं बदलते

बदरीनाथ इस पूरे दलबदल के असर को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है. कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए राजेंद्र भंडारी को भाजपा ने 2024 के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस के लखपत बुटोला ने उन्हें हरा दिया. इससे एक राजनीतिक संकेत साफ मिला कि किसी बड़े नेता का पार्टी बदलना अपने साथ पूरा वोट बैंक ले जाने की गारंटी नहीं है.

यही बात 2027 में भी दोनों दलों पर लागू होगी. कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं के सामने यह साबित करने की चुनौती होगी कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव पार्टी बदलने के बाद भी कायम है. दूसरी तरफ भाजपा से कांग्रेस में आए नेताओं को भी यही परीक्षा देनी होगी. यानी दलबदल के बाद असली ताकत का फैसला चुनाव मैदान में वोट से होगा, सिर्फ सदस्यता ग्रहण करने के मंच पर नहीं.

कांग्रेस ने भी भाजपा के कई पुराने चेहरों को जोड़ा

दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 2027 से पहले भाजपा के प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़कर पलटवार किया है. मार्च 2026 में भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल और भीमलाल आर्य समेत छह नेता कांग्रेस में शामिल हुए. ठुकराल रुद्रपुर से दो बार विधायक रह चुके हैं, जबकि नारायण पाल और भीमलाल आर्य का भी अपने-अपने क्षेत्रों में राजनीतिक आधार रहा है. 

इन नेताओं के कांग्रेस में आने से खास तौर पर तराई और मैदानी सीटों पर नए समीकरण बने हैं. रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल की एंट्री को इसी नजरिए से देखा जा रहा है. वह भाजपा के पुराने चेहरे रहे हैं और अब कांग्रेस के साथ हैं. ऐसे में कांग्रेस पहाड़ में नए चेहरों की तलाश के साथ-साथ तराई में अनुभवी राजनीतिक चेहरों के जरिए भाजपा को चुनौती देने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.

तराई बनाम पहाड़ का एंगल क्यों महत्वपूर्ण?

2027 के चुनाव में तराई बनाम पहाड़ का राजनीतिक एंगल भी अहम हो सकता है. उत्तराखंड की पहाड़ी सीटों पर पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और आपदा जैसे मुद्दे प्रमुख रहते हैं, जबकि तराई और मैदानी क्षेत्रों में उद्योग, कृषि, जमीन, रोजगार, शहरी विकास और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों का असर अधिक दिखाई देता है.

ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए एक जैसी रणनीति पूरे प्रदेश में काम नहीं करेगी. कांग्रेस के सामने पहाड़ में पुराने चेहरों के जाने के बाद नई लीडरशिप तैयार करने की चुनौती है, जबकि तराई में राजकुमार ठुकराल जैसे अनुभवी नेताओं की मौजूदगी से वह भाजपा के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है. भाजपा के लिए स्थिति उलटी चुनौती वाली है—पहाड़ में कांग्रेस से आए नेताओं को समायोजित करना और तराई में अपने पुराने नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को नियंत्रित रखना.

भाजपा के लिए भी टिकट बंटवारा बनेगा अग्निपरीक्षा

कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में जाना फिलहाल कांग्रेस के लिए नुकसान जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भाजपा के सामने भी इसका दूसरा पहलू है. जिन सीटों पर कांग्रेस से आए नेता भाजपा में पहुंचे हैं, वहां पहले से भाजपा के पुराने दावेदार मौजूद हैं. वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता अगर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं और बाहर से आए नेता को टिकट मिलता है, तो असंतोष की स्थिति बन सकती है.

यही वजह है कि 2027 में दलबदल का सबसे बड़ा असर शायद टिकट बंटवारे के समय दिखाई देगा. दोनों दलों को तय करना होगा कि चुनाव जिताने की क्षमता के आधार पर नए चेहरे को प्राथमिकता दी जाए या पुराने कार्यकर्ता को. गलत संतुलन चुनाव से पहले ही बगावत की स्थिति पैदा कर सकता है.

कांग्रेस के सामने संगठन खड़ा करने की चुनौती

कांग्रेस के लिए सिर्फ बड़े नेताओं की वापसी या नए नेताओं का शामिल होना पर्याप्त नहीं होगा. पार्टी को इन नेताओं को बूथ स्तर के संगठन से जोड़ना होगा. खास तौर पर जिन पहाड़ी सीटों पर पुराने चुनावी चेहरे चले गए हैं, वहां समय रहते दूसरी पंक्ति तैयार करना जरूरी होगा.

कांग्रेस की चुनावी तैयारी को देखते हुए पार्टी संगठन में भी बदलाव कर रही है. वहीं भाजपा ने भी 2027 को लेकर बूथ स्तर पर अपनी तैयारी तेज की है और पार्टी नेतृत्व की ओर से संगठन में अनुशासन तथा एकजुटता पर जोर दिया जा रहा है. दोनों दलों की तैयारी बताती है कि चुनाव अभी दूर होने के बावजूद जमीन पर मुकाबला शुरू हो चुका है. 

2027 की लड़ाई में किसका दांव भारी?

पूरे घटनाक्रम को देखें तो फिलहाल दलबदल का असर कांग्रेस पर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसके कई 2022 के चुनावी चेहरे अब भाजपा के साथ हैं. लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. कांग्रेस ने भी भाजपा के पूर्व विधायकों और स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं को अपने पाले में लाकर जवाब दिया है. बदरीनाथ जैसे उदाहरण बताते हैं कि किसी नेता की पार्टी बदलने से पूरा वोट बैंक अपने आप नहीं बदलता.

इसलिए 2027 में असली लड़ाई चेहरों से ज्यादा संगठन और वोट ट्रांसफर की होगी. पहाड़ में कांग्रेस कितनी जल्दी नए चेहरे तैयार करती है, तराई में राजकुमार ठुकराल जैसे नेताओं का कितना प्रभाव दिखाई देता है, भाजपा अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कितना संतुष्ट रखती है और दोनों पार्टियां नए-पुराने नेताओं के बीच कितना संतुलन बना पाती हैं. इन सवालों के जवाब ही चुनावी नतीजों की दिशा तय करेंगे.

एक बात जरूर साफ है, 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष का मुकाबला नहीं होगा. इस बार पहाड़ की बदली हुई राजनीतिक जमीन और तराई के नए समीकरण, दोनों मिलकर उत्तराखंड की चुनावी कहानी लिखेंगे.

अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
Read More
Published at : 12 Aug 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Congress BJP UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में दलबदल का खेल, कांग्रेस के सामने पहाड़ तो BJP के सामने तराई की चुनौती
उत्तराखंड में दलबदल का खेल, कांग्रेस के सामने पहाड़ तो BJP के सामने तराई की चुनौती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर CEO इंटरव्यू में पूछे गए खराब सवाल, अवधेश प्रसाद का बयान
राम मंदिर CEO इंटरव्यू में पूछे गए खराब सवाल, अवधेश प्रसाद का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हिंद मेडिकल कॉलेज में ट्रस्ट की जंग! डॉ. रिचा मिश्रा ने लगाए गंभीर आरोप
हिंद मेडिकल कॉलेज में ट्रस्ट की जंग! डॉ. रिचा मिश्रा ने लगाए गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर संजय सिंह भड़के, कहा- इसका मतलब है...
अमित शाह के बयान पर संजय सिंह भड़के, कहा- इसका मतलब है...
क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Embed widget