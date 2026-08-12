मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: Gen-Z को साधने के लिए BJP का खास प्लान, हर विधानसभा में करने जा रही ये काम!

यूपी: Gen-Z को साधने के लिए BJP का खास प्लान, हर विधानसभा में करने जा रही ये काम!

UP Election 2027: टीमों के सदस्य स्कूल-कॉलेजों तक पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर राय जानेंगे. उनकी राय पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 12 Aug 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव मे सरकार से नाराज चल रहे Gen Z (युवाओं) को मनाने के लिए अब बीजेपी उनके पास जाएगी. युवा वोटर्स के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी विधानसभा स्तर पर खास टीमें तैयार करेगी. 

इन टीमों के सदस्य स्कूल-कॉलेजों तक पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर राय जानेंगे. उनकी राय पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

यह भी पढ़ें: UP Election 2027: रामपुर मनिहारन में BJP की राह मुश्किल? 2 साल में बदल गए समीकरण, 2027 में सपा मारेगी बाजी!

10-10 युवाओं की टीम बनेगी

हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की टीम बनाने की तैयारी है. इस अभियान में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पदाधिकारियों और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होगी. बीजेपी की युवा टोली स्कूल-कॉलेज में युवाओं से संवाद करेगी. इसमें रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर चर्चा होगी. साथ ही युवाओं से पूछा जाएगा कि उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं और सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं.

सोशल मीडिया पर विपक्ष के प्रचार का भी जवाब

पार्टी की कोशिश होगी कि सरकारी योजनाओं और रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी सीधे युवाओं तक पहुंचाई जाए. इसके लिए युवा संपर्क अभियान और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं. बीजेपी की रणनीति सिर्फ सरकार की उपलब्धियां बताने तक सीमित नहीं रहेगी. पार्टी विपक्ष के आरोपों और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ चल रहे प्रचार का भी जवाब देगी.

रोजगार और कौशल विकास पर रहेगा फोकस

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने बताया कि बीजेपी युवाओं के बीच रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से रखेगी. पार्टी का दावा है कि 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं.

दरअसल बीजेपी को आशंका है कि बीते जंतर-मंतर आंदोलन से युवा उससे दूर हुए हैं, इसलिए वो अब नए सिरे से रणनीति बनाकर युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी. लेकिन मौजूदा माहौल में बीजेपी इस कदम से कितना लाभ ले पाएगी या नहीं, ये आगे पता चलेगा.

यह भी पढ़े: अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Gen Z
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: Gen-Z को साधने के लिए BJP का खास प्लान, हर विधानसभा में करने जा रही ये काम!
यूपी: Gen-Z को साधने के लिए BJP का खास प्लान, हर विधानसभा में करने जा रही ये काम!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे' जेल से मिलकर लौटे शिवपाल यादव का बड़ा बयान
'हम आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे' जेल से मिलकर लौटे शिवपाल यादव का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में दलबदल का खेल, कांग्रेस के सामने पहाड़ तो BJP के सामने तराई की चुनौती
उत्तराखंड में दलबदल का खेल, कांग्रेस के सामने पहाड़ तो BJP के सामने तराई की चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget