वाराणसी एयरपोर्ट पर रात की उड़ानों पर रोक, आज से अक्टूबर तक 8 घंटे बंद रहेगा विमान संचालन

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है. जिसमें आज (सोमवार) रात 11 बजे अगले 8 से 9 घंटे तक विमान संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी. यह रोक अक्टूबर तक जारी रहने की सूचना है. क्योंकि एयरपोर्ट पर एक्स्टेंशन का कार्य चल रही है. जिस कारण अब जब तक यह कार्य चलेगा तब तक रात में उड़ान बंद करने का निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया गया है.

इस कार्य के चलते अब रात में लैंडिंग और उड़ान भरने वाले विमानों को दिन में व्यवस्थित किया जाएगा. ताकि यात्रियों की परेशानियों को कम किया जा सके. इसको लेकर पिछले काफी समय से मंथन चल रहा था.

रात में 8 घंटे विमान सेवा रहेगी बाधित

लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार 9 फरवरी से अक्टूबर माह तक वाराणसी एयरपोर्ट पर चल रहे एक्सटेंशन विकास परियोजनाओं के कार्य की वजह से रात में 8 घंटे तक विमान के संचालन पर रोक रहेगी. इसका सीधा तात्पर्य है की रात्रि 11:00 बजे के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर किसी भी विमान का संचालन नहीं होगा.

करीब 3 से 4 ऐसे विमान हैं जो रात में उड़ान भरते हैं उन्हें दिन में एडजस्ट किया गया है. इसके माध्यम से सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से इस कार्य को पूरा किया जा सकेगा. वाराणसी एयरपोर्ट पर दिन में विमान का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा.

दर्जनों विमान का होता है आवागमन

वाराणसी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ जनपद के लिए नहीं बल्कि आसपास के जनपद के साथ-साथ बिहार तक के लिए भी एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा माना जाता है. यहां पर दर्जनों विमानो का आवागमन दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु सहित विदेशों के लिए भी होता है. ऐसे में आज से अक्टूबर माह तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लिए गए इस फैसले के अनुसार रात में विमान संचालन पर रोक रहेगी.