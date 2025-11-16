हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली के बाद यूपी की हवा भी हुई जहरीली, वाराणसी में सांस लेना मुश्किल, AQI हुआ पार

दिल्ली के बाद यूपी की हवा भी हुई जहरीली, वाराणसी में सांस लेना मुश्किल, AQI हुआ पार

Varanasi News: 15 नवंबर को वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 524 रिकॉर्ड किया गया जो अपने आप में बताता है कि वाराणसी में लोग दूषित हवा में जी रहे हैं.स्थानीय प्रशासन ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 16 Nov 2025 07:35 AM (IST)
देश के दूसरे शहरों के लिए वाराणसी की बदलती व्यवस्था को एक नजीर के तौर पर देखा जाता है लेकिन वर्तमान समय में  काशी की दम घोंटू हवा में लोग जीने के लिए मजबूर हैं. जी हां आपको यह सुनकर बेहद हैरानी हो रही होगी लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रहे हैं.

15 नवंबर को AQI तो 500 के भी पार पहुंच गया. आम जनमानस के लिए चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्यूंकि विभागीय स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. धार्मिक नगरी की जहरीली होती हवा पर स्थानीय प्रशसन ने कोई कदम अभी नहीं उठाया है, इसको लेकर नागरिकों औरपर्यावरण चिंतकों ने नाराजगी जताई है.

बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 500 के पार

वाराणसी के विकास को देश के दूसरे शहरों के लिए एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है. सांस्कृतिक आध्यात्मिक और आधुनिकता के संगम वाले इस प्राचीन शहर के बदलते स्वरूप का श्रेय लेने के लिए शासन प्रशासन कोई कसर बाकी नहीं रखते. लेकिन वर्तमान समय में वाराणसी के शहरी क्षेत्र का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 524 रिकॉर्ड किया गया जो अपने आप में बताता है कि वाराणसी में लोग दूषित हवा में जी रहे हैं.

मौसम में बदलाव, गाड़ियों से निकलने वालें धुआं, फैक्ट्री कारखाना के अलावा निर्माण व ध्वस्तीकरण का कार्य भी इसके लिए जिम्मेदार है. विभागीय स्तर पर इन परिस्थितियों में जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है. लाखों की संख्या में लोग वाराणसी के शहरी क्षेत्र में नियमित आवागमन करते हैं. निश्चित ही इस दम घोंटू हवा का लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है.

बाहर निकलते समय रहे बेहद सतर्क

हेल्थ एक्सपोर्ट की माने तो वाराणसी के शहरी क्षेत्र में न सिर्फ अस्थमा-सांस के रोगी बल्कि सामान्य लोगों को भी बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. अच्छे मास्क के साथ-साथ आंख नाक को धूल से बचाने का हर संभव उपाय अपनाना चाहिए. शारीरिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर चिकित्सकों से तत्काल संपर्क करने की भी सलाह दी गई है.

Published at : 16 Nov 2025 07:35 AM (IST)
AQI UP NEWS VARANASI NEWS
