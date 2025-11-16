दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI

राजधानी दिल्ली वासियों को जहरीली से हवा से रविवार को भी राहत नहीं मिलने जा रही है. प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल के मुताबिक तड़के सुबह AQI 551 रिकॉर्ड किया गया, जो अभी भी हैजडर्स श्रेणी में है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 और PM10 कणों में जहरीले कण मिलने से है. हवा की रफ़्तार बेहद धीमी है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ रही है. एक अनुमान में इसे 12 सिगरेट पीना माना जा रहा है जो फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेय है.

वहीं मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिस वजह से न्यूनतम आपमान 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके अलावा सुबह शाम धुंध और कोहरे का असर रहेगा, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित होगी.

AQI में नहीं सुधार PM10 खतरनाक लेवल पर

दिल्ली का औसत AQI बीते 24 घंटे में 386 था जोकि सीवियर कैटेगरी में था, जबकि रविवार सुबह बिगड़कर 551 हो चुका है. इसकी मुख्य वजह PM2.5 का स्तर 351 और PM10 466 पर पहुंचना है. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के आंकड़ों में दिल्ली के वजीरपुर, बवाना, मुंडका आनंद बिहार और रोहिणी जैसे इलाकों में भी AQI 400 से ऊपर है.

बता दें कि बीते सप्ताह 11 नवंबर को AQI 428 पर पहुंचा था, जो 2025 का पहला 'सीवियर' दिन था. नवंबर में अब तक AQI औसतन 150 रहा है, जो पिछले सालों से थोड़ा 8.3% बेहतर तो है, लेकिन अभी भी मानकों के हिसाब से खतरनाक स्थिति में है.

तापमान में गिरावट-ठंड और कोहरे की मार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में रविवार सुबह कोहरा छाया रहेगा, जबकि तापमान न्यूनतम 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. हवा 5 से 6 किमी प्रति घंटा चलेंगी, जिस कारण वायु प्रदूषण अभी कम नहीं हो रहा. अगले तीन से चार दिन यही स्थिति रहने का अनुमान है.

उधर पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में कोहरा और बादल बढ़ रहा है. दिल्ली में सूरज की रोशनी कम रहेगी.

ग्रैप-3 लागू है अभी

राजधानी दिल्ली में अभी ग्रैप-3 लागू है, बावजूद इसके अभी हवा की स्थिति नहीं सुधर रही है. लिहाजा इसे अगले कुछ दिन और लागू किया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है.