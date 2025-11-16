हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI

दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI

Delhi AQI Update: दिल्ली का औसत AQI बीते 24 घंटे में 386 था जोकि सीवियर कैटेगरी में था, जबकि रविवार सुबह बिगड़कर 551 हो चुका है. इसकी मुख्य वजह PM2.5 का स्तर 351 और PM10 466 पर पहुंचना है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली वासियों को जहरीली से हवा से रविवार को भी राहत नहीं मिलने जा रही है. प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल के मुताबिक तड़के सुबह AQI 551 रिकॉर्ड किया गया, जो अभी भी हैजडर्स श्रेणी में है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 और PM10 कणों में जहरीले कण मिलने से है. हवा की रफ़्तार बेहद धीमी है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ रही है. एक अनुमान में इसे 12 सिगरेट पीना माना जा रहा है जो फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेय है.

वहीं मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिस वजह से न्यूनतम आपमान 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके अलावा सुबह शाम धुंध और कोहरे का असर रहेगा, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित होगी.

AQI में नहीं सुधार PM10 खतरनाक लेवल पर

दिल्ली का औसत AQI बीते 24 घंटे में 386 था जोकि सीवियर कैटेगरी में था, जबकि रविवार सुबह बिगड़कर 551 हो चुका है. इसकी मुख्य वजह PM2.5 का स्तर 351 और PM10 466 पर पहुंचना है. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के आंकड़ों में दिल्ली के वजीरपुर, बवाना, मुंडका आनंद बिहार और रोहिणी जैसे इलाकों में भी AQI 400 से ऊपर है.

बता दें कि बीते सप्ताह 11 नवंबर को AQI 428 पर पहुंचा था, जो 2025 का पहला 'सीवियर' दिन था. नवंबर में अब तक AQI औसतन 150 रहा है, जो पिछले सालों से थोड़ा 8.3% बेहतर तो है, लेकिन अभी भी मानकों के हिसाब से खतरनाक स्थिति में है.

तापमान में गिरावट-ठंड और कोहरे की मार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में रविवार सुबह कोहरा छाया रहेगा, जबकि तापमान न्यूनतम 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. हवा 5 से 6 किमी प्रति घंटा चलेंगी, जिस कारण वायु प्रदूषण अभी कम नहीं हो रहा. अगले तीन से चार दिन यही स्थिति रहने का अनुमान है.

उधर पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में कोहरा और बादल बढ़ रहा है. दिल्ली में सूरज की रोशनी कम रहेगी.

ग्रैप-3 लागू है अभी

राजधानी दिल्ली में अभी ग्रैप-3 लागू है, बावजूद इसके अभी हवा की स्थिति नहीं सुधर रही है. लिहाजा इसे अगले कुछ दिन और लागू किया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget