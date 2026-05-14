PM मोदी की अपील के बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने लिए 3 बड़े फैसले, जानें क्या पड़ेगा असर?

वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश के अलग-अलग राज्यों और देशवासियों से ठोस अपील करते हुए कहा है कि ईंधन से लेकर सोने चांदी के गहनों की खरीदारी को सीमित करें. देश के राजनेताओं से लेकर विभागीय अधिकारियों की तरफ से की जाने वाली पहल से जुड़ी अलग-अलग तस्वीर भी सामने आ रही है. अब इस मामले में वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा भी विभागीय स्तर पर तीन महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है.

वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, अब जनपद में विभागीय स्तर की बैठक 100% ऑनलाइन होगी, प्रत्यक्ष तौर पर अधिकारियों की मौजूदगी के साथ बैठक आयोजित नहीं की जाएगी. इसके अलावा अधिक से अधिक सौर्य ऊर्जा के उपयोग के लिए भी निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत विभाग से लेकर दफ्तर तक की जा रही है.

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कार पूलिंग के माध्यम से अधिकारी पहुंचेंगे दफ्तर

इस मामले में वाराणसी जिला प्रशासन ने एक अन्य निर्णय लेते हुए इसकी शुरुआत कर दी है जब अपने आवास से कोई भी अधिकारी कार पूलिंग के माध्यम से दफ्तर पहुंचेगा. यानी अधिकारियों का काफिला अब सीमित होगा एक गाड़ी में एक से अधिक अधिकारी बैठेंगे. वहीं विभागीय स्तर पर ईंधन आपूर्ति को लेकर आने वाले समय में और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं.

सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से की बड़ी अपील

उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विकल्प अपनाकर आत्मनिर्भरता अभियान को मजबूती देना हर नागरिक का दायित्व है. योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को पूरी गंभीरता से पढ़कर, समझकर और चिंतन-मनन के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए.

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