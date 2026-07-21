कांवड़ यात्रा में ऊंचे DJ पर बैन, नियम तोड़े तो होगा मुकदमा; 14 दिन बंद रहेंगी मीट की दुकानें

शामली में आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए शामली के कांधला थाना परिसर में मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता सीओ कैराना हेमंत कुमार ने की, जिसमें डीजे संचालकों, डाक कांवड़ लेकर जाने वाले शिवभक्तों और कांवड़ सेवा शिविर संचालकों ने हिस्सा लिया. अधिकारियों ने शासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए.

बैठक में स्पष्ट किया गया कि शासन के निर्धारित मानकों से अधिक ऊंचाई वाले डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. कांवड़ यात्रा के दौरान केवल धार्मिक और भक्ति संगीत ही बजाया जाएगा. यदि कोई डीजे संचालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने डीजे संचालकों से सहयोग की अपील भी की है.

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14 दिन बंद रहेंगी मीट की दुकानें

प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को 14 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा शराब की दुकानों को त्रिपाल से ढकने की व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाएं प्रभावित न हों. कांवड़ियों की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

सात जोन में बंटा शहर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. शामली शहर को सात जोन में विभाजित किया गया है. पैदल कांवड़ियों के लिए शहर के भीतर से मार्ग निर्धारित किया गया है, जबकि डाक कांवड़ियों के लिए बाईपास मार्ग की व्यवस्था की गई है. पुलिस, प्रशासन और नगर निकाय संयुक्त रूप से तैयारियों में जुटे हैं ताकि यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.

प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके.

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