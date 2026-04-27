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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में इस सीजन की सबसे भीषण गर्मी, 8 शहरों में पारा 40°C के पार, देहरादून में स्कूल बंद

उत्तराखंड में इस सीजन की सबसे भीषण गर्मी, 8 शहरों में पारा 40°C के पार, देहरादून में स्कूल बंद

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में इस बार भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सोमवार को रुड़की, देहरादून समेत कई जिलों में पारा 43 डिग्री के पार चला गया.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 27 Apr 2026 02:53 PM (IST)
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अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उत्तराखंड पर गर्मी का ऐसा कहर टूटा है जैसा इस सीजन में पहले कभी नहीं देखा गया. सोमवार को राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए. हरिद्वार, काशीपुर, रुड़की, बाजपुर और रुद्रपुर में पारा 43°C तक जा पहुंचा जबकि, खटीमा और रामनगर में 42°C दर्ज किया गया. देहरादून में भी उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने मैदानी जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह वक्त खासतौर पर खतरनाक बताया गया है.

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी

गर्मी की गंभीरता को भांपते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को जिले के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया. प्रशासन का कहना है कि इतनी तेज गर्मी में बच्चों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ये एहतियाती कदम जरूरी था. मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

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रुड़की समेत कई शहरों ने तोड़े रिकॉर्ड

रविवार 26 अप्रैल को रुड़की राज्य का सबसे गर्म शहर रहा था, जहां अधिकतम तापमान 41°C दर्ज हुआ था. लेकिन, सोमवार को यह आंकड़ा और ऊपर चला गया. पंतनगर में भी रविवार को अधिकतम तापमान 39.8°C और न्यूनतम 19.6°C रहा. पहाड़ी शहर मुक्तेश्वर और टिहरी में तापमान 28.5°C रहा, जो मैदानों की तुलना में राहत देने वाला जरूर है. लेकिन, वहां भी गर्मी सामान्य से अधिक है,

पहाड़ों पर राहत, मैदानों में अभी और इंतजार

जहां मैदानी इलाके झुलस रहे हैं, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

28 अप्रैल के लिए नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है. इसके लिए मौसम विभाग ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. 29 और 30 अप्रैल को भी पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं. 

30 अप्रैल को राज्य के अन्य जिलों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जिससे मैदानी इलाकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि धूप में निकलते समय पानी साथ रखें, हल्के और सूती कपड़े पहनें तथा किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 02:53 PM (IST)
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