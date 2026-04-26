केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलती कार से स्टंटबाजी पड़ी महंगी, रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया चालान

केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान जहां एक ओर लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ लोग यात्रा मार्ग पर खतरनाक हरकतें कर रहे हैं. यात्रा के पहले पांच दिनों में ही डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है.

इसी बीच तिलवाड़ा और अगस्त्यमुनि के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. हरियाणा नंबर की एक कार में सवार युवक चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करता नजर आया. यह खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रुद्रप्रयाग पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया.

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सोशल मीडिया सेल ने की पहचान, तुरंत हुई चालानी कार्रवाई

पुलिस की सोशल मीडिया सेल और यातायात टीम ने वीडियो के आधार पर संबंधित वाहन की पहचान की और तुरंत चालानी कार्रवाई की. पुलिस ने साफ कर दिया है कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी और स्टंटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि धार्मिक यात्रा मार्ग पर लापरवाही करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी. सोशल मीडिया पर नजर रखकर की गई यह त्वरित कार्रवाई पुलिस की सतर्कता का उदाहरण है.

श्रद्धालुओं से अपील, आपात स्थिति में डायल करें 112

रुद्रप्रयाग पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें और अपनी व अन्य यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें. वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें.

पुलिस ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल 112 नंबर पर संपर्क करें. यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस पूरे मार्ग पर सक्रिय है.

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