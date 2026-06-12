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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Weather News: उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों पर बिजली-ओले का खतरा

Uttarakhand Weather News: उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों पर बिजली-ओले का खतरा

Uttarakhand Weather: राजधानी देहरादून शुक्रवार को घने बादलों की चादर में लिपटी रही. दिनभर हल्की से मध्यम बारिश के एक-दो दौर आने की संभावना है. हवाएं 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 12 Jun 2026 11:34 AM (IST)
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उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. शुक्रवार की सुबह से ही अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ इन चार जिलों में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. पहाड़ी रास्तों पर धुंध छाई है और नदी-नाले उफान पर हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं.

विभाग ने देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में तेज गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और भारी बौछारों की आशंका जताई गई है.

सबसे बड़ी चिंता हवाओं की रफ्तार को लेकर है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके पेड़ गिराने और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होते हैं. रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में तो भारी बारिश की विशेष चेतावनी भी दी गई है.

देहरादून में भी राहत नहीं

राजधानी देहरादून शुक्रवार को घने बादलों की चादर में लिपटी रही. दिनभर हल्की से मध्यम बारिश के एक-दो दौर आने की संभावना है. हवाएं 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जो झोंकों में 60 किमी तक पहुंच सकती हैं.

तापमान की बात करें तो अधिकतम 32 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है उमस और बारिश का मिला-जुला असर लोगों को महसूस होगा.

पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा भीगा

गुरुवार शाम तक के आंकड़े देखें तो पिथौरागढ़ में 29.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई जो पूरे राज्य में सबसे अधिक रही. इसके बाद मुक्तेश्वर में 10.4 मिमी, देहरादून में 5 मिमी और नई टिहरी में 1.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई.

स्वचालित मौसम केंद्रों के मुताबिक गंगोलीहाट में 29 मिमी, जागेश्वर में 25.5 मिमी और सोंग क्षेत्र में 21 मिमी बारिश हुई. यानी सीमांत जिलों में मानसून अपना असर जमकर दिखा रहा है.

अगले तीन दिन कैसे रहेंगे

13 जून को पहाड़ी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मैदानी इलाकों में भी कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ सकती हैं.

14 जून को पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी मौसम करवट ले सकता है. इन दोनों जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

15 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का दौर लौट सकता है. बाकी पहाड़ी जिलों में भी छिटपुट बौछारों का सिलसिला जारी रहेगा.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
IMD Uttarakhand Weather Weather News UTTARAKHAND NEWS Monsoon 2026
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