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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Weather: उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, पहाड़ों में सफर करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, पहाड़ों में सफर करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह

Uttarakhand Ka Mausam: मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही पहाड़ों में सफर करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ गरज-चमक और तेज झोंकेदार हवाओं की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो पेड़ों की कमजोर डालियों और कच्चे मकानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. पहाड़ों में सफर करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

देहरादून में राहत नहीं, गर्मी बढ़ेगी

राजधानी देहरादून में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है और कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बनी हुई है. लेकिन इससे तापमान में कोई खास गिरावट की उम्मीद नहीं है. आज अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम 21°C के आसपास रहने का अनुमान है.

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दूसरी तरफ हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा यानी वहां के लोगों को कड़ी धूप और उमड़ती गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली. मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, 16 जून को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी आशंका है. बाकी पर्वतीय जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है. इसी तरह 17 जून को भी यही पांच जिले बारिश की जद में रहेंगे. मैदानी इलाकों — हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर — में मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा. 18 जून को स्थिति लगभग वैसी ही बनी रहेगी. पहाड़ों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि मैदानों में शुष्क और गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा.

अगले 4-5 दिनों में 5 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा

मौसम विभाग की सबसे चिंताजनक चेतावनी यह है कि आने वाले चार-पांच दिनों में पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले से ही चिलचिलाती धूप झेल रहे हैं और तापमान में यह उछाल उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है. खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले मजदूरों को दोपहर में विशेष सावधानी बरतनी होगी. पहाड़ों में जाने वाले यात्री मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही निकलें और भूस्खलन संभावित रास्तों से बचें.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
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