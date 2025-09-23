उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर झमाझम बारिश की संभावना जताई जा रही है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पर्वतीय जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा.

मौसम साफ रहने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे दिन के समय उमस महसूस हो सकती है. वहीं, बारिश रुकने के बाद आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी आ गई है. मौसम विभाग का कहना है कि 24 सितंबर को एक बार फिर बारिश का दौर लौट सकता है. इसके बाद एक सप्ताह के भीतर मानसून की विदाई होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलने की संभावना है.

अगले 24 घंटे में इन जगहों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. इसके अलावा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

वहीं, उत्तर-पूर्व भारत, उत्तराखंड और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में भी छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. साथ ही प्रशासनिक अमला भी अपनी तैयारियों जुट गया है.

अगले पांच दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार, 24 सितंबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथोरागढ़ व नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा / गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

वहीं 25 सितंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथोरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा / गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

26 सितंबर को उत्तकाशी समेत इन जिलों में बारिश का अनुमान

वहीं 26 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथोरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

इसके साथ ही 27 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथोरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा / गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

28 सितंबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश का अनुमान

इसी तरह 28 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल , चम्पावत एवं पिथोरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा / गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वहीं बात 29 सितंबर की करें तो राज्य के पर्वर्तीय जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा / गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. राज्य के मैदानी जनपर्दो में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.