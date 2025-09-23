हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकाशीपुर हिंसा का मुख्य आरोपी नदीम अख्तर गिरफ्तार, समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी से निकाला बाहर

काशीपुर हिंसा का मुख्य आरोपी नदीम अख्तर गिरफ्तार, समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी से निकाला बाहर

Udham Singh Nagar: काशीपुर उपद्रव मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी सपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुका है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Sep 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुए उपद्रव के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी नदीम अख़्तर समेत सात उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया.  काशीपुर में हुए बवाल का मुख्य आरोपी नदीम अख्तर समाजवादी पार्टी का नेता निकाला है. हालांकि पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है. पुलिस और प्रशासन द्वारा शुरू हुई कार्रवाई के बाद से उपद्रवियों के परिवार में हड़कंप मच गया है.

काशीपुर कोतवाली के चौकी बांसफोड़ान क्षेत्र में अल्ली खां चौक पर नदीम अख़्तर नाम के व्यक्ति ने बिना किसी परमिशन के लगभग 400-500 साथियों के साथ मिलकर एक सभा आयोजन किया. सभा समाप्त होने के बाद भीड़ ने I LOVE MOHAMMAD के नारे लगाते हुए बैनर पोस्टर के साथ जुलूस निकालना शुरू कर दिया, जो वाल्मीकि बस्ती की तरफ से होते हुए शहर की तरफ आगे बढ़ने लगा. 

भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला

मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस ना निकालने और भीड़ को तितर बितर करने के निर्देश दिये. पुलिस के कहने के बाद भी भीड़ नही मानी और भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया. इस घटना में पुलिस कर्मी घायल हो गए, और उनके सरकारी वाहन को भी भारी नुकसान हुआ था. 

मुख्य आरोपी समेत 7 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी नदीम अख़्तर समेत सात अन्य आरोपी मौ अशद पुत्र शहादत हुसैन,कामरान पुत्र मौ उवैध, मोईन रजा पुत्र निजामुद्दीन, दानिश अली पुत्र मौ नबी समेत अन्य एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार यूपी और उत्तराखंड के क्षेत्र में दबिश दे रही है.

घटना के बाद कई विभागों ने लिया एक साथ एक्शन.

काशीपुर में हुई घटना के बाद से नगर निगम काशीपुर, विद्युत विभाग और राजस्व विभाग की टीम एक्शन में नजर आई. बिजली विभाग द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे 17 विद्युत क्नेशन को काट दिया और 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. 

नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क और नाली से कब्जामुक्त कराया गया. वही तहसील प्रशासन की टीम ने नियमानुसार जनाधार केंद्र संचालित ना होने पर उसका लाइसेंस निरस्त किये जाने की संस्तुति की. अवैध रूप से निर्मित हो रहें 12 निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की कई हैं.

काशीपुर कांड का मुख्य आरोपी से निकला सपा नेता

काशीपुर में हुए बवाल का मुख्य आरोपी नदीम अख्तर समाजवादी पार्टी का नेता निकाला है. हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में नदीम समाजवादी पार्टी के समर्पित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका है. वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि छावड़ा ने कहा कि हां नदीम अख्तर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था. घटना के तुरंत बाद ही नदीम अख़्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

उपद्रवियों ने पुलिस वाहन किया क्षतिग्रस्त

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 21 सितंबर को काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था. इस जुलूस में 400 से अधिक लोग शामिल थें. जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाएं रखने और यातायात सुचारू करने के निर्देश दिये थें. लेकिन भीड़ से पुलिस पर ही हमला कर दिया, इस घटना में पुलिस कर्मी घायल हुए और पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था. 

घटना के बाद हमने टीम ने मुख्य आरोपी नदीम अख़्तर समेत सात उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी से घटना में लिप्त अन्य आरोपियों की पहचान और योजना तैयार करने वालों के बारे में जानकारी ली जा रही है. वहीं विद्युत विभाग और नगर निगम की टीमें भी अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है.

Input By : वेद प्रकाश यादव
Published at : 23 Sep 2025 05:07 PM (IST)
UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News Kashipur Violence
