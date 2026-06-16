उत्तराखंड: 92 फीसदी वोटर्स की SIR की प्रक्रिया पूरी, पहाड़ी जनपदों में भी तेज रही काम की रफ्तार

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरक्षण यानी SIR की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. 8 जून से शुरू हुई इस मुहिम में बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर-घर दस्तक दे रहे हैं गणना फॉर्म बांट भी रहे हैं और भरे हुए फॉर्म वापस भी ले रहे हैं. यह सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के मुताबिक अब तक प्रदेश में 92 फीसदी मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंचाया जा चुका है. पहाड़ी जनपदों में काम की रफ्तार उत्साह जनक रही है. पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत में 99 प्रतिशत से अधिक फॉर्म वितरण का काम पूरा हो चुका है. डिजिटल मोर्चे पर भी काम चल रहा है.

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सबसे आगे

BLO एप्प के जरिए डेटा डिजिटाइजशन करीब 9 फीसदी तक पहुंच चुका है। इसमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद सबसे आगे हैं. हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है. मैदानी जनपदों देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में SIR की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है. इसे लेकर निर्वाचन विभाग ने इन जिलों के जलाधिकारियों के साथ बैठक की और विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही BLO की मदद के लिए IT वॉलंटियर्स और मोबाइल टीमों को भी तैनात करने को कहा गया है, ताकि प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को समय रहते दूर किया जा सके और निगरानी पर खास ध्यान रखा जाए.

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14 जुलाई मसौदा सूची प्रकाशित होगी

निर्वाचन विभाग के कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. 14 जुलाई से 11 सितंबर के बीच इनका निस्तारण किया जाएगा. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

नए मतदाता भी जोड़े जाएंगे

अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति, जिसका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है, वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म-6 भर सकता है. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के समय उसके आवेदन पर विचार किया जाएगा.

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