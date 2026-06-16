ममता बनर्जी ने भवानीपुर के नतीजे को HC में दी चुनौती तो अखिलेश यादव बोले, 'उन्हें अपनी हार...'

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भवानीपुर सीट (Bhabanipur Seat) पर विधानसभा चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. भवानीपुर सीट पर उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सीएम शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने हराया था. इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं आए और उन्हें अपनी सीट पर हार स्वीकार करनी पड़ी. लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी बेईमान पार्टी है.

'अगर बीजेपी ईमानदार पार्टी है तो...'

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "मैं ये कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहता है तो कुंदरकी के चुनाव की सीसीटीवी फुटेज आपको (मीडिया) को दे दे. वो हमें न दें. कुंदरकी के उपचुनाव की जो सीसीटीवी फुजेट अगर आप लोगों को मिल जाए तो आदरणीय ममता जी जो कोर्ट गई हैं, जज साहब भी फैसला उनके पक्ष में देंगे."

Lucknow, Uttar Pradesh: On former Chief Minister Mamata Banerjee challenging the Bhabanipur election result in the Calcutta High Court, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "Indeed, the results did not go in their favour, and they (Mamata Banerjee) also had to accept defeat… pic.twitter.com/Z4TYZgCtdu — IANS (@ians_india) June 16, 2026

भवानीपुर में 15 हजार 105 वोटों से हारी थीं ममता बनर्जी

बात दें कि मंगलवार (16 जून) को तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर की. बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 15,105 वोट से हराया है. इस सीट से ममता बनर्जी ने 2021 में उपचुनाव जीता था. नंदीग्राम सीट से 2021 में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था. इसके बाद भवानीपुर सीट से जीते तत्कालीन विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने अपनी सीट छोड़ दी थी और ममता बनर्जी ने वहां से उपचुनाव जीता.

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4 मई 2026 को आए थे पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे

टीएमसी सूत्रों ने कहा कि बनर्जी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका की पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री गईं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 मई को हुई थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद, शुभेंदु अधिकारी राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने.

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