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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडममता बनर्जी ने भवानीपुर के नतीजे को HC में दी चुनौती तो अखिलेश यादव बोले, 'उन्हें अपनी हार...'

ममता बनर्जी ने भवानीपुर के नतीजे को HC में दी चुनौती तो अखिलेश यादव बोले, 'उन्हें अपनी हार...'

Akhilesh Yadav News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है.

Reported By : सनातन कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 07:33 PM (IST)
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ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भवानीपुर सीट (Bhabanipur Seat) पर विधानसभा चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. भवानीपुर सीट पर उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सीएम शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने हराया था. इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं आए और उन्हें अपनी सीट पर हार स्वीकार करनी पड़ी. लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी बेईमान पार्टी है.

'अगर बीजेपी ईमानदार पार्टी है तो...'

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "मैं ये कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहता है तो कुंदरकी के चुनाव की सीसीटीवी फुटेज आपको (मीडिया) को दे दे. वो हमें न दें. कुंदरकी के उपचुनाव की जो सीसीटीवी फुजेट अगर आप लोगों को मिल जाए तो आदरणीय ममता जी जो कोर्ट गई हैं, जज साहब भी फैसला उनके पक्ष में देंगे."

भवानीपुर में 15 हजार 105 वोटों से हारी थीं ममता बनर्जी

बात दें कि मंगलवार (16 जून) को तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर की.  बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 15,105 वोट से हराया है. इस सीट से ममता बनर्जी ने 2021 में उपचुनाव जीता था. नंदीग्राम सीट से 2021 में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था. इसके बाद भवानीपुर सीट से जीते तत्कालीन विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने अपनी सीट छोड़ दी थी और ममता बनर्जी ने वहां से उपचुनाव जीता.

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4 मई 2026 को आए थे पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे

टीएमसी सूत्रों ने कहा कि बनर्जी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका की पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री गईं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 मई को हुई थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद, शुभेंदु अधिकारी राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने. 

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Input By : PTI

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 16 Jun 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Akhilesh Yadav UP News
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