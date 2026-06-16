वाराणसी: पुलिस वैन में बंद होते ही भड़कीं पल्लवी पटेल, बोलीं- 'गेट खोलिए, मुझे पैनिक अटैक...'

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब BHU गेट पर नीट और पेपर लीक मुद्दे पर अपना दल (कमेरावादी ) की अध्यक्ष पल्लवी पटेल प्रदर्शन कर रहीं थीं. पुलिस ने उन्हें और समर्थकों को पुलिस बैन में बंद कर दिया, जिसके बाद पल्लवी पटेल चिल्लाने लगीं कि गेट खोलिए. मुझे पैनिक अटैक पड़ते हैं. मैं शुगर की पेशेंट हूं. इससे पहले पुलिस को छकाते हुए पल्लवी पटेल BHU गेट तक पहुंच गयीं थीं.

पल्लवी पटेल ने नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार और प्रशासन पर लापरवाही और अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया. उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, उनकी पुलिस से तीखी नोंक-झोंक भी हुई.

टोल प्लाजा पर पुलिस को चकमा दिया

पल्लवी पटेल जौनपुर से नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहीं थीं. यहां उन्होंने पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोक लिया. जिसके बाद वे पुलिस को चकमा देकर रविवार रात ऑटो से बनारस पहुंची थीं. सुबह समर्थकों के साथ वे BHU गेट पर मालवीय प्रतिमा के पास पहुंची तो पुलिस उन्हें देखकर हैरान रह गयी. कुछ ही देर में कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव के तीखे बोल, कहा- 'जब भगवान FIR दर्ज करेंगे तब...'

प्रदर्शन के दौरान विधायक पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों से पुलिस की काफी देर नोंक-झोंक हुई. बाद में पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया. इसी दौरान वैन में बंद करने पर पल्लवी पटेल भड़क उठीं थीं और गेट खोलने को कहा.

निजी मुचलके पर छोड़ा

पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों के भारी विरोध के बीच पुलिस सभी को हिरासत में लेकर बड़ागांव गांव थाने ले गई,जहां शाम साढ़े सात बजे निजी मुचलके पर सभी को छोड़ दिया गया. इस दौरान पल्लवी पटेल ने कहा कि ये सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. हम छात्रों के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे. चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े.

यह भी पढ़ें: AIMIM की एंट्री से UP में NDA को नुकसान है या नहीं? योगी के मंत्री बोले- अगर मुस्लिम नए विकल्प...