टिहरी: सुरकंडा देवी कद्दूखाल में भूस्खलन की डरावनी तस्वीर, चंद सेकंड में मकान और होटल जमींदोज

उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जगह-जगह से लैंड स्लाइड और नुक़सान की तस्वीरें आ रही है. इसकी क्रम में टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल सुरकंडा देवी कद्दूखाल में भारी बारिश के चलते चंद सेकंड में एक होटल का हिस्सा और एक मकान भरभराकर ढह गया. इस हादसे की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं.

उत्तराखंड के पहाड़ों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही हैं. जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों की जमीन कमजोर पड़ती जा रही है. टिहरी जिले के सुरकंडा देवी कद्दूखाल में भारी बारिश के बाद एक होटल का हिस्सा और मकान ढह गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

चंद सेकंड में जमींदोज हुआ मकान

इस हादसे की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं. जिसमें महज़ 10-15 सेकेंड में एक मकान जमींदोज हो गया. वहीं पास बने एक होटल का हिस्सा भी ढह गया. गनीमत ये रही कि घटना के समय इन इमारतों में कोई नहीं है. प्रशासन ने पहले ही इन्हें खाली करा लिया था. जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई.

इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है और ख़तरनाक इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है.

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'पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा न करें'

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा से बचें, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न रुकें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पूरी तरह पालन करें. फिलहाल पूरे पहाड़ी क्षेत्र में अलर्ट जारी है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

बता दें कि उत्तराखंड के कई पर्वतीय क्षेत्रों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही हैं. जिसके चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. जगह-जगह पहाड़ दरकने और भवनों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ यात्रियों की चिंता भी बढ़ गई है.

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