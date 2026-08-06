'जहां भी राहुल गांधी के कार्यक्रम हों, BJP सरकार कैंसिल कर रही', अजय राय ने जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की परमिशन को निरस्त कर दिया गया है. इसे लेकर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कार्यक्रम को निरस्त किए जाने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के दबाव में ये किया गया है. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम जरूर होगा.

राहुल गांधी का ये कार्यक्रम प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होने वाला था लेकिन, केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "राहुल गांधी के कार्यक्रम जहां भी हो रहे हैं, वहां बीजेपी की सरकार और यहां पर योगी की सरकार उन्हें कैंसिल करा रही है."

कांग्रेस ने योगी सरकार पर लगाया आरोप

पहले जहां कोटा में कार्यक्रम हुआ था वहां भाजपा ने पूरी ताक़त लगाकर कैंसिल कराया. लेकिन, छात्रों के दबाव में सरकार को फिर से कराना पड़ा, वहीं हाल देहरादून में भी हुआ, वहां भी कैंसिल किया गया और फिर छात्रों के दबाव में वहां भी परमिशन देना पड़ा. इसी प्रकार यहां प्रयागराज में भी फिर से परमिशन देनी होगी. क्योंकि, सरकार के दबाव की वजह से कार्यक्रम में निरस्त हो रहा है. ये दबाव बनाकर कार्यक्रम फ़ेल करने के लिए किया है.

अजय राय ने कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि राहुल जी निश्चित तौर पर आएंगे और ये कार्यक्रम होगा. छात्रों की गूँज पूरे देश में यहां से गुंजेंगी. ट्रस्ट ने हाईकोर्ट का जो हवाला दिया है. हमारा कार्यक्रम शनिवार का है वो भी शाम को 5 बजे, इसमें तो पठन-पाठन में कोई दिक़्क़त ही नहीं आएगी. हमने तो हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर किया है. अगले दिन रविवार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी.

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कांग्रेस ने किया ये दावा

ट्रस्ट ने जब पहले परमिशन दी थी तब क्या ये दिक्कत नहीं हो रही थी? पहले तो बाकयदा लिखित रुप से परमिशन दी थी. अजय राय ने कहा कि ये निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में किया गया है. लेकिन नौजवानों के दबाव में सरकार को झुकना पड़ेगा. जैसे देहरादून, कोटा में किया. वैसे यहां भी इजाजत देनी होगी क्योंकि बच्चे राहुल जी को सुनना चाहते है उनसे बात करना चाहते हैं.