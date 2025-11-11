उत्तराखंड का कमाल! व्यवसाय सुधार में बना 'टॉप अचीवर', मिला राष्ट्रीय सम्मान

उत्तराखंड ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reforms Action Plan, BRAP) 2024 के तहत देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान प्राप्त करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. राज्य को पांच प्रमुख सुधार क्षेत्रों में ‘टॉप अचीवर्स’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह संख्या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च उपलब्धि है.

नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड सरकार के उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और महानिदेशक एवं आयुक्त (उद्योग) डॉ. सौरभ गहरवार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया. इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे.

उत्तराखंड को जिन पांच सुधार क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च उपलब्धि हासिल हुई, वे हैं

1. व्यवसाय प्रवेश (Business Entry)

2. निर्माण परमिट सक्षमकर्ता (Construction Permit Enabler)

3. पर्यावरण पंजीकरण (Environmental Registration)

4. निवेश सक्षमकर्ता (Investor Enabler)

5. श्रम विनियमन सक्षमकर्ता (Labour Regulation Enabler)

यह उपलब्धि उत्तराखंड के व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business – EoDB) अभियान में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. वर्ष 2015 में जहां राज्य इस रैंकिंग में 23वें स्थान पर था, वहीं अब BRAP 2024 में वह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है,

अनुमोदन प्रक्रियाओं को किया गया पूर्ण डिजिटलीकरण

राज्य ने अपने व्यवसायिक वातावरण को आधुनिक बनाने के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण किया है — जिसमें आवेदन जमा करने, ऑनलाइन भुगतान, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, नवीनीकरण और प्रोत्साहन वितरण तक की सभी सेवाएं शामिल हैं. वर्तमान में 20 से अधिक विभागों की 200 से अधिक सेवाएं एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इससे भौतिक संपर्क बिंदुओं में कमी आई है और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,

इस प्रणाली में राजस्व, श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, वन, सिंचाई, जल संस्थान और विद्युत विभाग जैसे प्रमुख विभाग भी एकीकृत हैं. निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य ने उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (UK SPISE) की स्थापना की है, जो निवेश से लेकर परियोजना सहायता तक सभी चरणों में सहयोग प्रदान करती है,

उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने इस अवसर पर कहा, “मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने पांच सुधार क्षेत्रों में शीर्ष उपलब्धि हासिल की है. 2015 में 23वें स्थान से आज राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनना हमारी पारदर्शिता, दक्षता और निवेशक केंद्रित नीतियों का परिणाम है. राज्य एक डिजिटल रूप से सशक्त और व्यवसाय के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में लगातार अग्रसर रहेगा.